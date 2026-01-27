이진영-손시헌 레전드들 팔 걷었다… 두산, 맞춤형 육성 플랜 박차

사진=두산 베어스 제공

프로야구 두산의 2026년 스프링캠프 기치는 ‘무한 경쟁’과 ‘맞춤형 육성’이다. 이에 발맞춰 한국 야구 레전드들의 특별한 레슨이 이어지고 있다. 이진영 1·2군 타격 총괄 코치와 손시헌 퀄리티컨트롤(QC) 코치도 캠프 초반부터 선수들과 함께 구슬땀을 흘리고 있다는 후문이다.

두산은 27일 현재 호주 시드니 블랙타운 야구장에서 3일 차 일정을 소화하고 있다. 지난 24일 도착한 뒤 하루 뒤부터 1차 스프링캠프를 시작, 내달 20일까지 담금질을 이어간다. 이후 일본 미야자키로 이동해 2월22일부터 3월8일까지 실전 위주의 2차 캠프를 치를 예정이다.

이번 캠프의 방향성은 분명하다. 무한 경쟁 그리고 선수 맞춤형 육성이다. 일괄적인 통합 훈련이 아닌, 선수 개개인의 장점을 극대화하고 단점을 보완하는 방식이다. 김원형 감독을 필두로 코칭스태프와 전력분석 파트가 매일같이 머리를 맞대며 선수별 프로그램을 세밀하게 조율하고 있다.

그 중심에는 올 시즌 새롭게 합류한 이진영 코치와 손시헌 코치가 있다. 현장에서 쉼 없이 움직이며 젊은 선수들과 호흡을 맞추고 있다. 26일 타격 훈련에서는 이 코치의 맞춤형 지도가 눈길을 끌었다. 오명진의 양팔을 고무 밴드로 묶은 뒤 스윙 훈련을 진행했다. 팔을 모아 고정한 상태에서 임팩트에 집중하도록 유도한 것이다.

이 코치는 “스윙 동작에서 빈 공간이 크다고 느꼈다. 팔을 모은 채 스윙하면 임팩트 순간 힘을 제대로 전달할 수 있다”며 “앞으로도 선수 장·단점에 따라 훈련법을 계속 바꿔갈 것”이라고 설명했다. 앞서 국가대표팀 일정으로 지난해 마무리캠프에 합류하지 못했던 그는 이번 캠프를 통해 방망이 파악 및 분석에 대부분의 시간을 쏟고 있다.

이어지는 야간 훈련에선 현역 시절 ‘수비의 명수’로 맹활약했던 손 코치가 젊은 내야수들을 상대로 ‘불규칙 볼’ 펑고 훈련을 실시했다. 모든 면이 울퉁불퉁한 특수 공을 활용해 바운드가 예측 불가능한 상황을 만든 것. 실전보다 더 까다로운 환경에서 집중력과 풋워크를 끌어올리기 위한 장치다.

“실전에서 '편하게 잡겠다'는 생각을 갖고 있으면 약간의 불규칙 바운드에도 실수가 나온다”고 운을 뗀 손 코치는 “계속 의심하고, 긴장을 불어넣기 위한 훈련”이라고 설명했다.

팀 주축 내야수로 기대를 모으고 있는 안재석은 “불규칙 볼을 잡으려면 풋워크를 엄청 해야 한다. ‘발을 계속 움직여라’는 말보다 훨씬 효과적이라고 느껴졌다”며 고개를 끄덕였다.

세대교체는 두산의 당면과제이기도 하다. 이에 팀 전체가 지난 시즌 종료 직후부터 선수별 육성 플랜을 구축하는 데 매진하고 있다.

두산 관계자는 “코칭스태프와 프런트는 물론, 선수들도 적극적으로 소통에 참여하는 등 자신의 장단점을 파악하는 단계부터 거쳤다”며 “이때 수립한 계획을 바탕으로 스프링캠프에서도 무한 경쟁을 위한 맞춤형 육성 프로그램 진행 중에 있다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

