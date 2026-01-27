[토크박스] 사생활 이슈로 시끄러운 정철원…김태형 감독 “어쩌겠나”

사진=이혜진 기자

“심리적으로 집중하기 쉽지 않을 것이다.”

바람 잘 날 없는 롯데다. 새로운 출발선에 선 시점. 예상치 못한 사생활 이슈가 도마 위에 올랐다. 장본인은 우완 투수 정철원이다. 아내 김지연이 SNS를 통해 부부사이의 불미스러운 일들을 폭로한 것. 정철원은 이혼 소송을 준비하고 있다.

정철원은 일단 예정된 일정을 소화 중이다. 지난 25일 대만 타이난으로 떠났다. 시시비비는 법정에서 다투게 되겠지만, 상황 상 온전히 훈련에만 몰입하긴 어려울 터. 중요한 시기인 만큼 우려 섞인 시선이 쏟아지는 것은 두말할 필요가 없다.

수장은 최대한 중심을 잃지 않고자 한다. 27일 출국 길에 만난 김태형 롯데 감독은 “어쩌겠나. 사생활인데”라며 “특별히 해줄 얘기는 없다”고 밝혔다. 그러면서 “본인이 먼저 얘기하지 않겠나. 심리적으로 집중하기 쉽지 않을 것”이라고 덧붙였다.

정철원은 2022시즌 신인왕이다. 58경기서 23홀드를 책임졌다. 2025시즌을 앞두고 트레이드를 통해 롯데 유니폼을 입었다. 75경기서 8승3패 21홀드를 기록했다. 3년 만에 다시 20홀드 고지를 밟았다. 올 시즌에도 롯데 필승조 한 축을 맡을 예정이다.

