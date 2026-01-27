SK 가드진 든든하다…‘각성 모드’ 김낙현-‘신형 엔진’ 에디 다니엘

사진=KBL 제공

기어를 제대로 올린다. 프로농구 SK가 후반기 들어 확실한 상승 곡선을 그리고 있다. 든든해진 가드진을 앞세워 상위권 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다. ‘각성 모드’ 김낙현이 중심을 잡고 ‘신형 엔진’ 에디 다니엘이 에너지를 불어넣는다.

SK는 27일 기준 21승14패로 리그 4위에 올라있다. 상승세가 뚜렷하다. 4라운드에만 6승2패를 기록하며 순위를 끌어올렸다. 단단해진 가드진이 핵심 동력이다. 비시즌 팀의 상징이던 김선형(KT)과 이별했다. 자유계약선수(FA) 김낙현을 영입해 공백을 최소화했지만, 속공 유지라는 과제를 안고 시즌을 맞았다.

걱정은 4라운드를 기점으로 사라졌다. 주전 포인트가드 김낙현이 적응을 마치고 비상한다. 최근 8경기 평균 28분48초를 뛰며 13.3점 5.0어시스트를 작성했다. 1~3라운드 평균(30분42초·10.4점 3.9어시스트)과 비교하면 효율이 눈에 띄게 개선됐다. 특히 장점인 풀업 점퍼가 외곽에서 빛나고 있다. 같은 기간 3점슛 성공률은 38.0%에서 56.8%까지 치솟았다.

사진=KBL 제공

김낙현이 반등의 실마리를 찾았다. 2017년 프로 데뷔 후 전자랜드 시절이던 2020~2021시즌 평균 14.2점 4.8어시스트를 기록하며 정상급 가드로 평가받았다. 국군체육부대(상무) 전역 후 지난 2시즌 연속 부상과 부진이 겹치면서 하락세를 탔다. SK 이적은 새로운 팀에서 역할 변화, 전술 적응이라는 과제를 동시에 안은 선택이었다. 4라운드 들어 경기 운영과 득점에서 균형을 찾으며 반등의 변곡점을 만들었다.

과정은 순탄치 않았다. SK는 팀 정체성인 속공을 포기할 수 없었다. 스피드와 거리가 멀었던 김낙현이 적응해야 만했다. 특히 공격의 시작인 만큼 그의 속도가 중요했다. 동료와 호흡을 맞추는 데 시간을 쏟았다. 그 결과 SK는 여전히 리그 속공 1위(4.5개)를 유지하고 있다. 지난 시즌(7.8개)보다는 줄었지만, 리그에서 가장 빠른 팀이라는 사실은 변함없다.

사진=KBL 제공

신인 에디 다니엘의 존재감도 함께 커진다. 고교 시절 포워드였던 다니엘은 프로 무대에서 가드와 포워드를 오가며 활용 폭을 넓히고 있다. 파워와 스피드가 장점이다. 상대 에이스 가드들을 막아 김낙현의 수비 부담을 줄여준다. 동시에 빠른 스피드를 앞세워 속공 전개에도 적극 가담하고 있다.

남자프로농구(KBL) 최초 연고 지명 선수다. 떡잎부터 남달랐다. SK는 그가 초등학교 6학년이던 2019년 잠재력을 보고 연고 선수로 묶었다. 대학 진학 대신 택한 프로 직행에 우려도 있었지만, 경기력으로 답하고 있다. 뛰어난 활동량으로 팀에 에너지를 불어넣는다. 3라운드 평균 9분1초에 그쳤던 출전 시간은 4라운드 들어 대폭 늘었다. 21분46초를 뛰며 8.3점을 기록 중이다. SK 로테이션의 한 축으로 자리 잡았다.

사진=KBL 제공

톱니바퀴가 이제야 제대로 맞물리기 시작했다. 가드진 시너지가 살아난 SK가 시즌 막판 선두 경쟁의 균열을 흔들 수 있을지 시선이 집중된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

