싱송라 비올라, ‘이사통’ OST 참여→ 겨울듀엣송 ‘삿포로 연가’ 발매

싱어송라이터 비올라(VIOLA)가 겨울 풍경을 노래한다.

비올라는 오늘(27일) 정오 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 '삿포로 연가 (Duet With 진동욱)'를 발매한다.

'삿포로 연가 (Duet With 진동욱)'는 따뜻한 신스 사운드를 중심으로 테이프 질감의 피아노와 기타, 그리고 눈을 밟는 소리 등을 더해 겨울 풍경을 소리로 옮긴 곡이다. 싱어송라이터이자 밴드 데카당의 리더 진동욱이 작사, 작곡, 편곡 전반에 참여해 곡의 완성도를 높였다.

비올라가 데뷔 후 선보이는 첫 듀엣곡으로 더욱 특별한 의미를 지닌다. 섬세하고 포근한 비올라의 목소리와 담담하면서도 깊이 있는 진동욱의 보컬이 만나 사랑을 고백하는 서정적인 가사를 한층 설득력 있게 전한다.

지난해 8월 스튜디오 마음C의 1호 아티스트로 합류한 비올라는 디지털 싱글 '출발: GREEN LETTER'를 선보이는 등 자신만의 음악 세계를 펼치고 있다. 최근 화제의 드라마 ‘이 사랑 통역 되나요?’ OST ‘Delight’로 주목받고 있는 비올라는 '삿포로 연가 (Duet With 진동욱)'를 통해 음악적 스펙트럼을 한층 확장할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

