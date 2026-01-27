고윤정, 여신 미모 속 장난기 폭발…“온 세상에 오로라가 뜨길”

사진= 고윤정 SNS

배우 고윤정이 완벽한 미모와는 다른 털털하고 귀여운 일상을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

27일 고윤정은 자신의 SNS에 “온 세상에 오로라가 뜨길”이라는 짧은 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에서 고윤정은 극명하게 대비되는 두 가지 매력을 선보였다. 첫 번째 사진에서는 코를 찡긋거리며 치아를 드러낸 익살스러운 표정을 짓고 있어, 평소 ‘비주얼 여신’으로 불리던 완벽한 미모를 잠시 내려놓은 장난기 가득한 모습으로 반전 매력을 보여줬다.

반면 이어진 사진에서는 오뚝한 콧날과 날카로운 턱선이 돋보이는 옆모습을 공개하며 ‘여신’ 본연의 자태를 과시했다. 어두운 배경 속에서도 투명한 피부와 신비로운 분위기는 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

한편, 고윤정은 지난 16일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’에서 글로벌 톱스타 차무희 역으로 열연 중이다.

극 중 화려한 겉모습 뒤에 숨겨진 복합적인 감정을 섬세하게 그려내며 로맨틱 코미디 장르에서도 독보적인 존재감을 입증하고 있다. 특히 상대역인 김선호(주호진 역)와의 예측 불가한 로맨스로 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑을 받고 있다.

