LCK컵 슈퍼 위크 진행, 바론vs장로 그룹 희비 갈린다

2026 LCK컵 슈퍼 위크에서 한화생명e스포츠를 상대하는 ‘바론 그룹의 수장’ 젠지. 라이엇 게임즈 제공

2026 LCK컵에서 나란히 10승씩을 거두며 팽팽하게 대치하고 있는 바론 그룹과 장로 그룹의 희비가 ‘슈퍼 위크’ 결과에 따라 엇갈린다.

27일 리그 오브 레전드(LoL) 이스포츠의 한국 프로 리그인 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)를 주최하는 라이엇 게임즈에 따르면 오는 28일부터 2월1일까지 서울 종로구 치지직 롤파크에서 2026 LCK컵 3주 차 경기가 진행된다.

◆슈퍼 위크, 판도 흔든다

현재 바론 그룹과 장로 그룹이 나란히 10승씩 거두며 평행선을 이어가고 있는 가운데 3주 차는 슈퍼 위크에 돌입한다.

슈퍼 위크에서는 바론 그룹과 장로 그룹의 같은 시드 팀끼리 맞붙는다. 모든 경기가 5전 3선승제로 진행되며 승리 팀이 속한 그룹에는 승리 포인트 2점이 부여된다. 승리 시 1점이 주어지는 일반 경기와 비교하면 슈퍼 위크 한 번의 승리가 사실상 두 번의 승리에 준하는 무게를 갖는다. 2주 차까지 10승씩 주고 받았기에 슈퍼 위크 결과에 따라 무게 중심이 크게 흔들릴 것으로 보인다.

슈퍼 위크에서 가장 주목 받고 있는 매치업인 젠지와 한화생명e스포츠의 대결은 2월1일 마지막에 배치됐다. 바론 그룹의 수장인 젠지는 2주 차까지 4승 무패, 세트 득실 +8로, 단 한 세트도 내주지 않으며 바론 그룹의 선두를 지키고 있다. 장로 그룹의 수장 한화생명e스포츠는 2승 2패로 장로 그룹 중위권에 자리했지만 1주 차에서 2패를 당한 이후 2주 차에서는 2승으로 반등하며 기세를 끌어올렸다. 특히 한화생명e스포츠는 2025 LCK컵에서 우승할 당시 5전 3선승제를 모두 승리하며 최고의 자리에 올랐기 때문에 5전 3선승제로 맞붙는 슈퍼 위크에서 젠지의 전승 행진에 제동을 걸 수 있을지 관심이 모인다.

2시드 매치업인 T1과 디플러스 기아의 대결 역시 슈퍼 위크의 핵심 축이다. 4전 전승을 달리고 있는 T1은 젠지와 함께 바론 그룹의 ‘투 톱’을 형성하며 흔들림 없는 페이스를 이어가고 있다. 3승 1패로 장로 그룹 선두를 달리고 있는 디플러스 기아는 LCK 기준으로 2025 LCK컵 이후 T1을 상대로 승리하지 못했다. 5전 3선승제에서 더욱 강해지는 T1을 상대로 디플러스 기아가 흐름을 바꿀 수 있을지 이목이 집중된다.

2026 LCK컵 슈퍼 위크에서 젠지를 상대하는 ‘장로 그룹의 수장’ 한화생명e스포츠. 라이엇 게임즈 제공

◆하위 시드 1승→그룹 운명 결정

슈퍼 위크 특성상 상위 시드팀들의 맞대결에 초점이 맞춰지고 있지만 하위 시드팀들의 승패 또한 그룹 전체에 영향을 미칠 수 있기에 똑같은 무게를 갖는다. 2주 차까지 그룹 승점이 10점으로 동점인 상황에서 하위권 팀이 승리한다면 그룹 대항전의 균형을 깨면서 흐름을 가져올 수 있다. 낮은 시드의 팀들의 맞대결부터 진행되기 때문에 하나의 그룹이 3~5번 시드 맞대결을 싹쓸이한다면 반대 그룹의 1, 2번 시드가 승리한다고 해도 그룹 대항전의 최종 승자는 하위 시드를 모두 가져간 팀에게 돌아간다.

슈퍼 위크의 포문을 여는 브리온과 DRX의 5시드 맞대결은 이러한 변수를 가장 먼저 보여줄 수 있는 경기다. 브리온은 2주 차까지 치른 네 경기를 모두 패했고 DRX는 2주 차에서 농심 레드포스를 꺾으면서 반등의 가능성이 있음을 보여줬다. 5전 3선승제 방식은 한 번 기세를 잡으면 흐름을 끝까지 밀어붙일 수 있는 형식인 만큼 브리온이 첫 승을 ‘결정적 한 경기’로 만들지, DRX가 승리를 발판 삼아 확실한 반등의 신호를 남길지가 슈퍼 위크 초반 분위기를 좌우할 전망이다.

오는 29일에는 4시드 매치업인 DN 수퍼스와 BNK 피어엑스가 맞붙는다. DN 수퍼스는 1승 3패로 반전이 절실한 반면, BNK 피어엑스는 4시드로 출발했음에도 2승 2패를 기록하며 현재 장로 그룹 2위에 올라 있다. 2025년과 동일한 선수 구성으로 LCK컵에 참가하고 있는 BNK 피어엑스는 2025년 LCK 정규 시즌에서 DN 수퍼스를 상대로 5전 전승을 기록한 바 있다. BNK 피어엑스가 DN 수퍼스를 상대로 2025년부터 이어진 천적 관계를 그대로 이어갈 수 있을지 귀추가 주목된다.

◆교전 책임진 ‘페이즈’…2주 차 골드킹

2026 LCK컵 2주 차 우리WON뱅킹 골드킹은 T1의 바텀 라이너 페이즈 김수환이 차지했다. 2026년 LCK컵부터 T1의 바텀 라이너로 합류한 김수환은 23일 KT 롤스터와의 2세트에서 T1이 기적적으로 승부를 뒤집는데 일조했고 25일 BNK 피어엑스와의 경기에서는 코르키, 아펠리오스, 카이사로 눈부신 활약을 보이며 POM(Player of the Match)으로 선정됐다. 김수환이 골드킹에 선정된 것은 2024년 LCK 서머 플레이오프 이후 처음이다.

우리WON뱅킹 골드킹은 주간 평균 골드 획득량이 가장 높은 선수를 수상자로 정하며, 4세트 이상 출전한 선수만 집계 대상에 포함된다. 수상자에게는 순은 코인이 제공된다.

2026 LCK컵 3주 차는 수요일부터 일요일까지 서울시 종로구 치지직 롤파크에 위치한 LCK 아레나에서 진행되며 치지직, SOOP 등 온라인 플랫폼을 통해 생중계되며 현장 관람 티켓은 경기 시작 48시간 전부터 NOL 티켓을 통해 예매할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

