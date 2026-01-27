문체부, 전국 4곳서 공예산업진흥 간담회…“K-공예, 세계적인 브랜드로”

문화체육관광부는 제2차 공예문화산업 진흥 기본계획을 수립하기 위해 전국 4개 권역에서 간담회를 개최한다고 27일 밝혔다.

다음달 5일까지 열리는 간담회에서는 제1차 기본계획(2018~2022년)의 성과와 한계를 진단하고 급변하는 정책 환경 속에서의 공예문화산업의 새로운 비전과 발전 방안을 모색할 계획이다.

각 권역의 특성을 고려한 주제를 중심으로 논의를 이어간다. 27일 열린 충청권(청주) 간담회에서는 ‘융합’을 주제로 이야기를 나누고, 수도권(서울) 간담회는 오는 29일 ‘유통’을 주제로 진행된다. 영남권(창원) 간담회는 2월3일 ‘창작’을 주제로, 호남권(광주) 간담회는 2월5일 ‘교육과 향유’를 주제로 펼쳐진다.

공예문화산업을 대표하는 전문가들이 토론자로 참여한다. 제3기 공예문화산업진흥위원회 최재일 부위원장이 간담회 전체 사회를 맡았다. 청주에서는 공예문화산업진흥위원회 정연택 위원장, 청주시문화산업진흥재단 변광섭 대표 등이 참석하며 서울에서는 피피에스(PPS) 구병준 대표, 서울공예박물관 김수정 관장 등이 참여한다. 창원에서는 인영혜 섬유공예가, 통영문화도시 최원석 센터장 등이 머리를 맞댄다. 광주에서는 국민대 박중원 교수, 전남대 김현주 교수 등이 지역 특화 과제 발굴과 정책 수요에 대해 토론한다.

문체부 정책 담당자는 “이번 권역별 간담회는 제2차 공예문화산업 진흥 기본계획에 실제 현장의 목소리를 충실히 담아내기 위해 마련한 자리다”며 “수렴한 의견을 바탕으로 K-공예가 세계적인 브랜드로 도약하고 지속 가능한 산업 생태계를 구축할 수 있도록 실효성 있는 중장기 계획을 수립하겠다”고 밝혔다.

