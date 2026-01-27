넥슨 대표, ‘메이플 키우기’ 오류 논란 사과…“책임 통감”

강대현·김정욱 넥슨 대표가 최근 불거진 ‘메이플 키우기’ 설정 오류 논란에 대해 직접 사과했다. 책임자 징계와 함께 보상 및 환불을 신속히 진행하겠다고 약속했다.

넥슨은 지난 26일 메이플 키우기 공식 홈페이지를 통해 강대현·김정욱 대표의 공식 사과문을 공개했다.

사과문에서 두 대표는 “게임 내 어빌리티 옵션 최대 수치 관련 사안에 대해 유저분들께 큰 실망을 끼쳐 드리게 된 점 진심으로 사과드린다”고 고개를 숙였다.

설명에 따르면 지난해 11월6일∼12월2일 오후 6시27분까지 약 한 달간 메이플 키우기의 어빌리티 옵션 최대 수치가 안내한 대로 나타나지 않았다. 최대 수치 등장 확률이 ‘이하’로 설정돼야 하나 ‘미만’으로 잘못 설정 돼 정상 작동이 되지 않았다는 게 넥슨의 설명이다.

이후 12월2일 담당부서가 이를 발견했으나 이용자들에게 안내 없이 수정 패치를 진행했다. 그리고 넥슨은 이러한 사실을 25일 파악했다.

두 대표는 “담당 책임자에게는 철저한 조사를 통해 해고를 포함한 모든 징계 조치를 다 할 예정”이라며 “앞으로 동일한 일이 발생하지 않도록 메이플키우기 개발 및 서비스 전 과정에 대한 강도 높은 재점검을 진행 중”이라고 밝혔다.

이어 “향후 문제가 되는 사안이 발견될 경우 이용자 분들께 신속하게 안내 드리고 조치를 취할 것을 약속드린다”며 “앞으로 넥슨이 서비스하는 모든 게임에서 유저분들의 신뢰를 훼손하는 경우 투입된 비용을 넘어서는 최대치의 보상안을 제공하는 원칙을 세우겠다”고 전했다.

피해를 본 이용자들에 대한 보상 및 환불도 진행한다. 넥슨은 문제 발생 기간 동안 이용자가 사용한 명예의 훈장을 100% 환급하고, 유료로 구매한 명예의 훈장의 200% 달하는 블루 다이아 제공한다. 어빌리티 패스 구매 금액의 200%에 해당하는 블루 다이아도 지급할 예정이다. 보상 지급 기간과 방식은 추후 공지를 통해 안내한다.

또한 모든 이용자를 대상으로는 명예의 훈장 10만개, 미라클 큐브 50개, 스타포스 강화 주문서 100개, 300만 메소가 내달 2일 오후 11시59분까지 우편함으로 지급될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

