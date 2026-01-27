‘최고령’ 베테랑 함지훈, 올 시즌 마치고 현역 마침표… 은퇴투어 진행한다

사진=KBL 제공

전설의 마지막 여정, 10개 구단이 함께한다.

남자프로농구(KBL) 현대모비스는 27일 “함지훈이 2025∼2026시즌을 마지막으로 현역 선수 생활을 은퇴한다”고 밝혔다. KBL 대표 레전드인 만큼 은퇴투어도 진행할 예정이다.

현대모비스의 프랜차이즈 스타이기도 한 함지훈은 다음 달 6일 SK와의 원정 경기를 시작으로 은퇴투어를 순차적으로 진행한다. 공식 은퇴식은 4월8일 LG와의 홈경기에서 진행한다.

은퇴를 앞둔 함지훈은 구단을 통해 “당초 은퇴투어를 진행할 계획은 없었으나, 함께 뛰어온 현역 선수들과 가족들에게 귀감이 되고, 농구 인생의 소중한 추억으로 남을 수 있을 것이라 판단해 은퇴 투어를 진행하기로 결정했다”고 밝혔다.

사진=KBL 제공

‘원클럽맨’으로서 커리어를 마감한다. 함지훈은 2007년 KBL 신인드래프트를 통해 1라운드 10순위로 현대모비스에 입단했다. 단 한 번의 이적 없이 18시즌 동안 한 팀에서만 활약하며, 현대모비스를 대표하는 상징적인 선수로 자리매김한 바 있다.

함지훈은 26일 기준 구단 통산 최다 득점 기록인 8338점을 마크 중이다. 이뿐만이 아니다. 정규리그 838경기 및 PO 누적 출전 88경기 등 수치로도 현대모비스 농구의 역사를 증명한 선수다.

이를 두고 “오랜 시간 꾸준함을 유지하며 매 시즌 팀의 중심 역할을 수행했으며, 승부처에서 보여준 노련한 경기 운영과 리더십은 팀의 중요한 자산이었다”는 게 구단의 설명이다.

KBL 챔피언결정전 우승 5회를 비롯해 2009∼2010시즌 정규리그 최우수선수(MVP)와 플레이오프(PO) MVP를 동시에 수상하며는 등 리그를 대표하는 빅맨으로 활약했다. 또한 KBL 베스트5에 여러 차례 선정되며 개인 기량과 팀 기여도를 모두 인정받았다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]