멕시코 대통령, BTS 추가 공연 요청…이재명 대통령에 서한

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 이재명 대통령에게 그룹 방탄소년단(BTS)의 월드투어와 관련해 멕시코 추가 공연을 요청하는 내용의 서한을 보낸 사실을 밝혔다.

셰인바움 대통령은 26일(현지시간) 열린 정례 기자회견에서 “세계적으로 인기 있는 K팝 아티스트인 방탄소년단의 공연이 멕시코에서 5월에 열린다. 그런데 수많은 젊은 친구들이 티켓을 구하지 못했다고 들었다”며 “멕시코에서 판매된 티켓은 약 15만 장이지만, 자리를 구하고 싶었던 사람들은 100만 명 이상”이라고 말했다.

이어 셰인바움 대통령은 “멕시코시티에서 3회 공연이 확정된 상황에서, 한국 대통령에게 방탄소년단이 멕시코를 더 자주 오게 해 달라는 정중한 외교적 요청을 했다”고 강조했다.

또한 그는 “추가 공연이 어렵다면 스크린 상영과 같은 대안이라도 허용되기를 바란다”고 덧붙였다.

한편 방탄소년단은 아시아, 북미, 유럽, 남미, 오세아니아를 아우르는 총 79회 규모의 월드투어를 진행할 예정이다. 오는 4월 25~26일과 28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움 공연을 시작으로 본격적인 미주 투어에 돌입하며, 5월 7·9·10일에는 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움에서 무대에 오른다.

