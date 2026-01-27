[스타★톡톡] 아이들 “미니멀한 ‘모노’, 본질에 집중한 곡”

그룹 아이들(i-dle)이 ‘모노(Mono)’로 올해 첫 완전체 활동에 돌입한다.

아이들의 새 디지털 싱글 ’모노’가 오늘(27일) 오후 6시 공개된다. 신곡 발표는 미니8집 ‘위 아(We are)’ 이후 약 8개월 만이다. ‘모노(Mono)’는 타인의 시선에서 벗어나 자신의 본질에 더욱 귀 기울이자는 메시지를 아이들만의 음악적 화법으로 풀어낸 곡이다. 그동안 선보였던 화려한 분위기와 대비되는 모노톤의 영상을 통해 변화를 거듭한 아이들의 새로운 행보를 예고했다.

새해 첫 활동을 시작하는 아이들은 “설레고 기대된다. 많은 무대와 멋진 음악을 들려드릴 수 있는 2026년이 되기를 바라고 있다”며 “이 좋은 곡을 네버랜드(팬덤명)에게 빨리 들려주고 싶다. 퍼포먼스도 열심히 준비했으니 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다”라는 컴백소감을 밝혔다.

미니멀하면서도 ‘아이들다운’ 색이 담긴 곡이다. 소연은 “아이들만 할 수 있는 스타일링, 아이들만 할 수 있는 개성이 담긴 보컬을 집중해서 들어주시면 좋겠다. 가사도 굉장히 매력적”이라고 소개했다. 이어 민니는 “’모노’는 모든 이펙트를 빼고 본질에 집중하자는 뜻을 담은 곡이다. 중독성 있는 멜로디와 좋은 가사에 집중해서 들어주시면 좋겠다”고 소개했다.

파격적인 퍼포먼스와 콘셉트, 여기에 내포한 노랫말들로 의미있는 메시지들을 던져왔다면, ‘모노’를 준비하면서 보다 비주얼과 보컬에 집중하겨 했다. 민니는 “가장 잘 어울리는 목소리가 나올 때까지 끊임없이 파트를 수정해서 반복 녹음한 기억이 난다”고 했다. 댄서들과의 호흡도 중요했기 때문에 연습량도 많았다. 슈화는 “영어로 된 가사의 의미가 잘 전달될 수 있도록 발음에 많이 신경 썼던 것 같다”고 돌아봤다.

아이들이 데뷔 후 처음으로 외부 아티스트와 단체곡에서 협업했다는 점도 인상적이다. ‘모노’는 독특한 음색과 래핑 스타일로 주목받고 있는 영국 출신 래퍼 Skaiwater가 참여해 시너지를 냈다. 소연은 “skaiwater가 지향하는 편견 없는 옷 스타일이나 가사가 아이들과 무척 잘 맞다고 생각했다. 멋진 음악이 됐으면 좋겠다”는 바람을 전했다.

‘모노’ 뮤직비디오는 주파수를 맞추는 소리와 함께 수많은 사람 속에 서 있는 아이들의 모습으로 시작된다. 대규모 군무 퍼포먼스와 모노톤의 콘셉트로 본편을 향한 기대감을 높인다. 미니멀한 콘셉트 덕에 멤버들의 움직임에 집중도가 높아진다. 메가 크루 퍼포먼스 중 등장하는 멤버들을 발견하는 재미도 있다.

미연은 “댄서들과 합 맞추는 과정이 정말 즐거웠다. 많은 촬영을 함께해주셔서 덕분에 하나의 팀으로 느껴졌다”고 촬영 후기를 전했다. 태국 출신의 민니는 외국인 댄서들과의 호흡을 언급하며 “그중 태국인도 있어서 새로운 친구가 생겼다. 처음부터 끝까지 모든 장면이 놓칠 수 없는 포인트”라고 귀띔했다.

신곡을 발표하면서 다음달 네 번째 월드투어 싱코페이션(Syncopation)을 시작한다. 투어는 다음달 KSPO돔에서 시작해 3월에는 K-팝 걸그룹 최초로 타이베이 돔에 입성하고, 홍콩에서는 현지 최대 규모 공연장인 카이탁 스타디움에서 공연을 연다. 이밖에도 방콕, 멜버른, 시드니, 싱가포르, 요코하마 등 아시아와 오세아니아 주요 도시를 순회한다. 소연은 “월드 투어를 정말 열심히 준비하고 있다. 앞선 콘서트들과 정말 다른 뉘앙스, 정말 다른 퍼포먼스를 보여줄 예정이다. 전곡을 다 편곡했다”고 예고했다.

끝으로 아이들은 “오래 기다려준 만큼, 아이들도 열심히 준비한 싱글이다. 네버랜드가 항상 이렇게 긴 시간, 우리 음악을 기다려주고 나오면 좋아해 주셔서 감사드린다. 더 멋진 모습으로 보답할 수 있는 아이들이 되겠다”며 “더 성장한 모습, 더 재밌는 공연 보여드리려고 열심히 준비 중이다. 콘서트도 많이 기대해달라”고 당부했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

