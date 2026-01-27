빌리, 오늘(27일) 프리 릴리즈 싱글 발매…‘K-팝 대표 스토리텔러’ 입증

그룹 빌리(Billlie)가 짧지만 강렬한 3분간의 백일몽을 꾼다.

빌리는 오늘(27일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 프리 릴리즈 싱글 'cloud palace ~ false awakening(클라우드 팰리스 ~ 펄스 어웨이크닝)'을 발매한다.

'cloud palace ~ false awakening'은 빌리가 앞서 선보인 미니 2집 'M◐◑N palace', 미니 3집 '$UN palace (Stroop effect)'를 거쳐 약 4년간 이어온 'palace' 3부작의 대미를 장식하는 마지막 조각이다. 동시에 'the collective soul and unconscious: chapter two'의 시작을 알리는 프리 릴리즈 싱글로, 빌리브(팬덤명)를 위한 곡이기도 하다.

이번 프리 릴리즈 싱글에는 타이틀곡 'cloud palace'를 비롯해 'cloud palace (Before moonset mix)', 'cloud palace (Before moonrise mix)'까지 총 3곡이 수록됐다.

타이틀곡 'cloud palace'는 꿈과 현실의 경계에서 잃어버린 자아와 마주한 빌리의 진솔한 각성을 그린 트랙이다. 드림팝, 재즈, 모던 R&B 등 다양한 장르를 자유롭게 넘나드는 사운드로 짧지만 강렬한 여운을 남기는 3분의 백일몽을 선사할 것을 예고해 기대를 모은다.

이어 수록곡 'cloud palace (Before moonset mix)'는 칠 하우스, 딥 하우스, 애시드 하우스가 정교하게 블렌딩 된 하이브리드 트랙으로, 마치 새벽을 유영하는 듯한 몽환적인 분위기가 특징이다. 'cloud palace (Before moonrise mix)'는 뭄바톤, 뉴 보사, 뎀보우가 결합된 하이브리드 장르로, 이국적이고 관능적인 '라틴 누아르'의 세계를 펼쳐 보일 예정이다. 감각적인 사운드 위로 빌리는 한국어는 물론 영어와 일본어 등 다국어 가창을 더해 언어의 경계를 넘나드는 보컬로 곡이 지닌 매력을 다각도로 확장한다.

빌리는 프리 릴리즈 싱글 발매에 앞서 오늘(27일) 0시 공식 SNS를 통해 'cloud palace'의 'Before sunset live'를 공개하며 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 이끌었다. 곡에 완벽히 몰입한 빌리는 밴드 연주에 맞춰 흔들림 없는 라이브를 선사해 눈길을 끈다. 멤버들은 서로 눈을 맞추며 환상적인 화음을 쌓아가는 등 한층 성숙해진 분위기 속에 여유 넘치는 아티스트적 무드를 녹여냈다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

