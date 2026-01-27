엄청 크네!… ‘산토리 메가 하이볼잔 세트’ 국내 첫 출시

청량감을 두배로 높일 수 있는 산토리 ‘메가 하이볼잔’이 온다.

산토리 글로벌 스피리츠는 ‘산토리 메가 하이볼잔 세트’를 국내 최초 공식 출시한다고 27일 밝혔다. 이번 세트는 700ml 용량의 메가 하이볼잔 1개와 산토리 가쿠빈 위스키 700ml 2병으로 구성됐다. 이마트 트레이더스에서 단독으로 한정 수량 판매된다.

메가 하이볼잔은 일반 하이볼잔의 약 두 배에 달하는 압도적인 크기와 산토리 가쿠빈 위스키 병의 각진 문양과 감성을 잔에 그대로 재현한 디자인으로 폭발적인 관심을 받아왔다. 특히 이번 출시는 한정 수량 특별 판매로, 준비된 물량 소진 시 조기 마감이 예상되는 만큼 하이볼 애호가들의 뜨거운 관심이 집중되고 있다.

산토리 위스키를 전용 하이볼잔과 메가 하이볼잔에 담아 즐기면 집에서도 마치 일본 이자카야에 온 듯한 분위기를 느낄 수 있다. 하이볼은 탄산수뿐 아니라 다양한 믹서와 재료를 활용해 취향에 맞게 즐길 수 있어, 홈파티, 혼술, 캠핑 등 다양한 상황에 잘 어울린다.

새해 모임과 설 명절 등에 선물로도 손색이 없는 산토리 하이볼 메가잔 세트는 전국 이마트 트레이더스에서 구매 가능하다. 산토리 가쿠빈 공식 인스타그램에서는 다양한 하이볼 레시피와 페어링 메뉴 등 유용한 정보를 확인할 수 있다.

산토리 글로벌 스피리츠 관계자는 “산토리 메가 하이볼잔 세트를 국내에서도 선보이게 돼 기쁘다”며 “잔의 크기만큼 커진 청량감과 시원한 목넘김을 즐길 수 있는 메가 하이볼잔은 지인을 위한 선물은 물론 자신을 위한 특별한 아이템으로도 제격이며, 새해 모임과 설 연휴 등 특별한 순간과 잘 어울린다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

