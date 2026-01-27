‘양성애 커밍아웃’ 솜혜빈, 2월의 신부 된다…♥2세 연하 가수 김예훈과 결혼

사진= 솜혜빈. 인스타그램 갈무리

가수 솜혜빈이 오는 2월 21일 가수 김예훈과 결혼한다.

솜혜빈은 최근 자신의 SNS를 통해 “저 결혼해요”라며 “평생을 함께할 한 사람을 만나게 됐다”고 직접 결혼 소식을 전했다.

예비 신랑은 2세 연하의 가수 김예훈이다. 솜혜빈은 김예훈에 대해 “저와 같은 믿음 안에서 살아가고 저를 진심으로 아껴주고 늘 솔직한 마음으로 제게 따뜻함과 평안을 전해주는 꼬순내 나는 사랑스러운 사람”이라고 애정을 표현했다. 이어 “그런 예훈이와 함께 서로를 세워주는 믿음의 가정을 2월 어느 날에 사랑으로 이루게 됐다”고 덧붙였다.

또한 그는 “앞으로도 계속 소식을 전할테고 저는 음악과 그림을 통해 평안을 닮은 아티스트로서 세상에 선한 영향력을 전하고자 노력하겠다”며 “낭만있게 잘 살겠다”고 전했다.

김예훈 역시 자신의 계정을 통해 “소중한 인연을 만나 결혼을 약속하게 됐다”며 “행복하게 잘 살겠다”고 결혼 소감을 밝혔다.

한편 솜혜빈은 1996년생으로, 2017년 엠넷 오디션 프로그램 ‘아이돌학교’에 출연하며 얼굴을 알렸다. 2019년 개인 SNS를 통해 “사실 나에겐 아주 예쁜 여자친구가 있다”며 양성애자임을 커밍아웃해 화제를 모았으며, 이후 2020년 동성 연인과 결별 소식을 전한 바 있다.

솜혜빈의 본명은 송혜인이며, 활동명은 송혜인에서 솜해인, 솜혜빈으로 세 차례 변경했다.

1998년생인 김예훈은 지난해 ‘With You’, ‘그때에 너를 안아줄걸’ 등의 곡을 발표하며 활동을 이어오고 있다.

이하 솜혜빈 글 전문

안녕하세요, 가수 솜혜빈입니다.

저 결혼해요.

갑작스러운 소식일 수도 있지만, 저는 하나님을 만나며 진정한 쉼과 강렬한 평안을 경험했고 또, 주님 안에서 평생을 함께할 한 사람을 만나게 됐어요.

저와 같은 믿음 안에서 살아가고 저를 진심으로 아껴주고 늘 솔직한 마음으로 제게 따뜻함과 평안을 전해주는 꼬순내나는 사랑스러운 사람이에요.

그런 예훈이와 함께 서로를 세워주는 믿음의 가정을 2월 어느 날에 사랑으로 이루게 됐어요.

사실 너무 긴 이야기를 간추려 이렇게 알리게 돼서 아쉽지만,

앞으로도 계속 소식을 전할테고 저는 음악과 그림을 통해 평안을 닮은 아티스트로서 세상에 선한 영향력을 전하고자 노력 할게요.

수많은 시간 속에서도 저를 믿고 응원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 그저 행복한 낭만이길 기도할게요.

낭만있게 잘 살겠습니다.

이하 김예훈 글 전문

결혼합니다.

소중한 인연을 만나 결혼을 약속하게 되었습니다.

갑작스러운 소식에,

근래에 자주 연락드리지 못했던 분들께는

조금 놀라운 인사일 수 있을 것이라 생각합니다.

비록 길지 않은 시간이었지만 서로를 향한 진심과 하나님의 뜻을 분별하며 이 만남이 주님 안에서 가장 선한 결정임을

확신하게 되었습니다.

생각나고 떠오르는 분들이 너무나 많지만

오랜만에 드리는 연락으로 부담되지 않을까

선뜻 연락드리지 못한 분들이 많습니다.

너그럽게 이해해 주시고 연락 주시면

감사한 마음으로 기쁜 소식 전하겠습니다.

귀한 시간 내어 자리를 빛내주실 모든 분들께도

미리 감사 인사드리며 행복하게 잘 살겠습니다.

감사합니다

2026. 02. 21 AM 11:00

신랑 김예훈 신부 송혜빈

