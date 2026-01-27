블리자드, 2026년을 여는 신규 쇼케이스 행사 일정 공개

블리자드 엔터테인먼트가 2026년을 시작하며 블리자드 세계관 내 여러 게임들의 주요 발표들을 아우르게 될 블리자드 쇼케이스(Blizzard Showcase) 행사와 그 일정을 27일 공개했다.

이번 쇼케이스는 월드 오브 워크래프트, 오버워치, 하스스톤, 디아블로 등 블리자드의 주요 게임들의 신규 업데이트와 향후 계획을 개발자들이 직접 소개하는 스포트라이트(Spotlight) 시리즈로 진행된다.

또한 이번 쇼케이스는 올해로 블리자드가 창립 35주년을 맞이하는 것을 기념, 커뮤니티와 장인정신에 대한 존중을 기리고, 많은 기대를 모으고 있는 오는 9월 블리즈컨(BlzizCon)의 복귀를 포함해 미래에 대한 흥미로운 전망도 제시한다.

조해나 패리스 블리자드 엔터테인먼트 사장(Johanna Faries, President of Blizzard Entertainment)은 “뛰어난 재능을 지닌 블리자드 개발팀들이 각 세계관 전반에 걸쳐 플레이어들을 위한 특별한 라인업을 준비했다”며 “이번 쇼케이스는 블리자드 35년 역사를 돌아보고, 미래를 향한 우리의 큰 포부를 되새기는 중요한 시점에 열린다. 올해 블리자드 게임들에 관해 공유할 여러 이야기의 시작에 불과하며 이를 직접 선보일 날을 기대하고 있다”고 덧붙였다.

이번 발표와 함께 블리자드의 역사와 유산을 기념하는 영상 ‘Blizzard: The Next Chapter(블리자드의 다음 장)’도 공개됐다. 블리자드의 시작부터 현재에 이르기까지의 기념비적인 순간과 출시작, 기억에 남는 장면들을 조명하며, 블리자드 내부 자료실에 보관된 약 400여 점의 자산이 등장한다. 이를 통해 35년에 걸쳐 이어져 온 살아 있는 유산을 상징하는 동시에, 앞으로도 계속해서 펼쳐질 블리자드 이야기에 함께할 플레이어들을 향한 열린 초대장의 의미를 담았다.

이번 행사는 블리자드 프랜차이즈별 공식 유튜브 채널을 통해 시청할 수 있으며, 일정은 아래와 같다. -월드 오브 워크래프트: 아제로스 현황 보고: 1월 30일 새벽 2시(이하 한국 시간 기준), 월드 오브 워크래프트 공식 유튜브 채널에서 공개 -오버워치 스포트라이트: 2월 5일 오전 3시, 오버워치 공식 유튜브 채널에서 공개 -하스스톤 스포트라이트: 2월 10일 오전 2시 30분, 하스스톤 공식 유튜브 채널에서 공개 -디아블로 30주년 기념 스포트라이트: 2월 12일 오전 7시, 디아블로 공식 유튜브 채널에서 공개

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]