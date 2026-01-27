피원하모니, ‘MOST WANTED’ 서울 앙코르 콘서트 전석 매진

그룹 피원하모니(P1Harmony, 기호 테오 지웅 인탁 소울 종섭)의 서울 앙코르 콘서트가 전석 매진을 기록했다.

피원하모니는 오는 3월 7~8일 서울 티켓링크 라이브 아레나(구 올림픽공원 핸드볼경기장)에서 ‘2026 P1Harmony LIVE [P1ustage H : MOST WANTED ENCORE] IN SEOUL’(2026 피원하모니 라이브 [플러스테이지 에이치 : 모스트 원티드 앙코르] 인 서울)을 개최한다.

해당 공연은 지난 26일 일반 예매 오픈 후 빠르게 2회차 모두 전석 매진되며 피원하모니의 막강한 티켓 파워를 입증했다. 투어의 시작이었던 지난해 8월 서울 공연 또한 매진을 기록했던 바 있어, 피원하모니를 향한 팬들의 뜨거운 성원을 짐작게 한다.

피원하모니는 서울을 시작으로 오세아니아, 아시아, 북미, 중남미, 유럽을 아우르는 세 번째 월드투어 ‘P1ustage H : MOST WANTED’를 순항 중이다. 이번 투어는 자체 최대 규모로, 특히 북미 지역에서는 로스앤젤레스 인튜이트 돔(Intuit Dome)을 포함해 8개 전 도시에서 아레나급 공연장에 입성하는 등 남다른 현지 인기를 자랑했다.

또한 투어 중 발매된 첫 영어 앨범 ‘EX’(엑스)가 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 9위를 기록, 처음으로 해당 차트 톱10에 진입하며 또 한 번의 커리어 하이를 달성하기도 했다. 이처럼 멈추지 않는 성장세로 명실상부한 ‘글로벌 대세’로 떠오른 피원하모니가 서울로 돌아와 펼칠 투어의 화려한 피날레에 이목이 집중된다.

한편 피원하모니는 현재 유럽 6개 도시 투어를 진행 중이며, 오는 2월 10일 도쿄와 3월 7~8일 서울에서 앙코르 콘서트를 개최한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]