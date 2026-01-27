엔플라잉 유회승이라면 ‘도망가자’

밴드 엔플라잉 (N.Flying) 유회승이 선우정아의 ‘도망가자 (Run With Me)’를 따뜻하고 섬세한 보컬로 다시 풀어낸다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 26일 공식 SNS를 통해 유회승의 디지털 싱글 ‘도망가자 (Run With Me)’의 스페셜 클립 티저를 공개하며 음원 발매 소식을 전했다. 공개된 티저 영상에는 따뜻한 분위기의 공간에서 유회승이 진심을 다해 노래를 가창하는 모습이 담겨 보는 이들에게 위로를 전한다.

‘도망가자 (Run With Me)’는 2019년 발매된 선우정아의 정규 3집 ‘Serenade’ 타이틀곡으로, 유회승은 자신만의 색깔을 입혀 곡을 재해석한다. 잔잔한 어쿠스틱 기타 선율과 화려한 스트링 오케스트레이션이 곡의 분위기를 섬세하게 이끌며, 후반부로 갈수록 고조되는 드럼과 유회승의 호소력 짙은 보컬이 어우러져 깊은 울림을 선사할 예정이다.

유회승은 밴드 엔플라잉의 메인 보컬로서 탄탄한 가창력과 섬세한 표현력으로 리스너들을 사로잡고 있다. ‘Change’, ‘그대 눈이 내게 말해요’, ‘그랬나봐’ 등 다수의 리메이크 음원과 OST를 발매하며 실력파 보컬리스트로서 역량을 보여줬으며, 오는 3월 개막을 앞두고 있는 뮤지컬 ‘로미오와 줄리엣’에서도 남자 주인공 로미오 역을 맡아 활약을 펼칠 예정이다. 또한 유회승이 속한 밴드 엔플라잉은 최근 25개 도시에서 진행한 월드투어를 성황리에 마치며 앞으로의 행보를 기대케 했다.

한편 유회승의 디지털 싱글 ‘도망가자 (Run With Me)’ 음원과 스페셜 클립은 1월 29일 오후 6시에 공개된다.

