韓 탁구, 런던 세계선수권서 ‘세계 최강’ 中과 1그룹 편성… 시드 배정 맞대결 예고

한국 남녀 탁구 대표팀의 세계선수권 그룹 배정이 완료됐다.

국제탁구연맹(ITTF)는 27일 공식 홈페이지를 통해 오는 4월28일부터 5월10일까지 영국 런던에서 열리는 2026 ITTF 세계선수권대회(단체전)의 그룹 배정 결과를 발표했다.

국가별 팀 랭킹 1~7위와 개최국 영국을 포함한 8개국이 상위 1, 2그룹에 나뉘어 편성됐다. 팀 랭킹 5위의 한국 남자 대표팀은 ‘세계 최강’ 중국을 비롯해 스웨덴, 영국과 함께 1그룹에 편성됐다. 2그룹에는 프랑스, 일본, 독일, 대만이 위치했다.

팀 랭킹 3위의 여자 대표팀도 중국과 함께 한다. 대만, 루마니아를 포함한 1그룹에 같이 묶였다. 여자 2그룹에는 일본, 독일, 프랑스, 영국이 포진했다.

1, 2그룹에 들어간 상위 8개국은 본선 32강 진출이 확정된다. 스테이지1A에서 시드배정을 위한 맞대결을 벌일 예정이다. 64개 참가국 중 1, 2그룹 국가를 제외한 나머지 56개국은 스테이지1B에서 4개국씩 14개 조로 나뉘어 경쟁한 후, 각 그룹 1위가 32강 진출 티켓을 얻는다.

32강의 남은 10자리는 스테이지2에서 결정된다. 앞서 나뉜 14개 조의 2위 14개국 중 승점을 기준으로 한 상위 6개국이 32강에 우선 합류 한다. 이어 나머지 2위 8개국이 토너먼트를 벌여 4개국이 마지막 4자리를 책임진다.

팀랭킹이 남자는 59위, 여자는 45위인 북한은 상위 1, 2그룹에 빠져 하위 그룹에서 경쟁할 예정이다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

