‘골드글러브’ 외야수 베이더 품은 SF, 외야 지각변동 예고… 이정후의 CF ‘흔들’

샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 중견수 수비를 펼치고 있다. 사진=AP/뉴시스

미국 메이저리그(MLB)를 누비는 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 포지션 변동이 불가피해졌다.

MLB 공식 홈페이지 MLB닷컴은 27일 샌프란시스코가 해리슨 베이더와 2년 총액 2050만달러(약 296억원) 규모의 자유계약선수(FA) 계약에 합의했다고 보도했다. 구단 공식 발표는 아직이지만, 구단의 공식 메디컬 체크만 남은 것으로 알려졌다.

굵직한 외야수를 품는 영입이다. 베이더는 세인트루이스 소속이던 2021시즌에 외야수 골드글러브를 수상했을 정도로 수비력에서 강점을 보이는 자원이다. MLB닷컴은 베이더가 기존 중견수를 맡고 있던 이정후를 밀어내고 외야 센터 자리를 차지할 것으로 내다봤다.

매체는 “베이더는 2018년 이후로 평균 대비 아웃 기여(OAA) 76을 기록했다. 같은 기간 ML 전체 외야수 중 최고 수치”라며 “원래 샌프란시스코 주전 중견수였던 이정후가 코너 외야수로 이동할 것”이라고 전망했다.

해리슨 베이더. 사진=선수 개인 SNS

실제로 이정후의 수비 기여도는 높지 않았다. 주전 중견수로 뛰었던 지난해 OAA가 -5에 그쳤다. 중견수 포지션이 타격 못지 않게 수비 중요도가 높다는 점을 감안하면 아쉬움이 남는 대목이다. 샌프란시스코는 중견수 외에도 외야 전체가 수비 불안을 겪으며 팀 외야 OAA -18로 ML 전체 최하위로 처지는 굴욕을 겪었다. 이번 FA 시장에서 베이더와 손을 맞잡은 결정적인 이유다.

베이더는 수비가 아닌 공격에서도 준수한 경쟁력을 보여준다. 지난해 미네소타 트윈스와 필라델피아 필리스를 거치며 146경기에 출전해 타율 0.277(448타수 124안타) 17홈런 54타점 등을 남겼다. OPS(출루율+장타율)도 0.796을 남기며 타율, 홈런, OPS 등 전반적인 수치에서 커리어 하이를 남겼다.

특히 트레이드를 통해 필라델피아로 이적하고 치른 50경기에서 타율 0.305(177타수 54안타), OPS 0.824로 수치를 가파르게 끌어올리기도 했다. 시즌 통틀어 도루도 11개를 성공시키며 빠른 스피드도 자랑했다. 지난 시즌 팀 도루 68개로 ML 30개 구단 중 29위에 그친 샌프란시스코는 여러 방면에서 호재를 기대할 수 있다.

베이더의 합류와 함께 코너 외야수로 이동하는 이정후지만, 수비 경쟁력을 끌어올려야 하는 과제는 그대로 이어진다. 이정후는 최근 샌라몬에서 열린 구단 팬페스트 행사에 참석해 “의심할 여지 없이 외야 수비 기술을 날카롭게 만들고 싶다”며 “비시즌 동안 훈련의 많은 부분을 수비에 집중했다. 다음 시즌이 기대된다”고 수비 개선 의지를 밝힌 바 있다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

