엄정화 ‘오케이 마담2’ 올여름 개봉 확정…려운·박진주·최수영 합류

영화 ‘오케이 마담2’가 올해 여름 개봉을 확정했다.

‘오케이 마담2’는 고공에서 비행기 구출작전을 펼쳤던 가족이 초호화 크루즈 여객선에 의문의 초대를 받으면서 예측불허의 사건에 휘말리게 되는 액션코미디다.

2025년 10월 크랭크인 이후 두 달 여간의 대장정을 마치고 12월 말 크랭크업했다. 1편의 흥행을 이끌었던 오리지널 멤버인 엄정화, 박성웅, 이상윤, 배정남은 물론 후속편의 새로움과 즐거움을 극대화해줄 려운, 박진주, 그리고 최수영까지 새로운 멤버들이 합심해 즐거운 현장을 만들어 나갔다.

대한민국 대표 흥행 아이콘 엄정화는 여자 배우로선 처음으로 ‘코미디 시리즈 영화’의 주인공이 되어 ‘오케이 마담2’의 대표 주자로 활약했다. 촬영 기간 동안 온 몸을 던진 열연으로 극을 이끌어간 엄정화는 “체력적으로 힘든 부분들이 많은 촬영이었지만, 프로페셔널한 스탭들 덕분에 좋은 장면들이 많이 담긴 것 같다. 관객들이 극장에서 진짜 볼만한, 웃고 즐길 수 있는 작품이 나올 것 같아 기대된다”고 크랭크업 소감을 전했다.

이철하 감독은 “‘오케이 마담’ 시리즈를 이어 갈 수 있어 더할 나위 없이 기쁜 시간이었다. 엄정화, 박성웅, 이상윤, 배정남, 려운, 박진주, 그리고 최수영 배우까지 모든 배우들이 아이디어가 넘치고 에너지가 대단했다. 재미있는 영화 완성을 위해 만전을 기하겠다”고 전했다.

크랭크업 소식과 함께 최초 공개된 스틸은 설렘 가득 크루즈 여행을 떠나는 사랑스러운 주부에서 카리스마 넘치는 액션 히어로까지 자유자재로 변신하는 엄정화의 모습을 확인할 수 있다. ‘오케이 마담2’는 후반 작업을 마무리하고 2026년 여름 관객을 찾아갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]