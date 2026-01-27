알디원, 데뷔곡으로 지상파 3사 음방 1위 싹쓸이…워너원 이후 9년 만 대기록

그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1, 알디원)이 이례적인 성과를 써내려가고 있다.

알파드라이브원은 지난 12일 미니 1집이자 데뷔 앨범 ‘EUPHORIA’(유포리아)로 공식 데뷔한 후 타이틀곡 ‘FREAK ALARM’(프릭 알람)으로 지상파 음악방송인 KBS2 ‘뮤직뱅크’, MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’(1월 4째주)에서 모두 1위를 차지하는 대기록을 세웠다.

이로써 알파드라이브원은 지난 2017년 워너원(Wanna One)의 데뷔 타이틀곡 ‘Energetic’(에너제틱) 이후 약 9년 만에 데뷔곡으로 지상파 3사 음악방송에서 모두 1위를 차지한 보이그룹으로 이름을 올리며 K-팝 보이그룹 데뷔 역사에서도 손꼽히는 압도적인 출발을 증명했다.

알파드라이브원은 공식 데뷔 2주 만에 데뷔 앨범 타이틀곡 ‘FREAK ALARM’으로 MBC M, MBC every1 ‘쇼! 챔피언’을 시작으로 ‘뮤직뱅크’, ‘쇼! 음악중심’, ‘인기가요’까지 음악방송 4관왕이라는 쾌거를 달성하며, 데뷔와 동시에 기록과 화제성을 모두 거머쥔 2026년 ‘초대형 K-팝 신인’으로서 확고한 존재감을 드러냈다.

이와 함께 알파드라이브원은 팀 공식 SNS를 통해 다양한 K-팝 아티스트들과 함께한 ‘FREAK ALARM’ 챌린지 영상을 공개해 연일 화제를 모으고 있다. 동방신기(TVXQ!) 최강창민을 비롯해 빅뱅(BIGBANG) 대성, 세븐틴(SEVENTEEN) 부승관, 에이핑크(Apink) 김남주, 오하영, 엑소(EXO) 찬열, 세훈, 엔하이픈(ENHYPEN) 정원(가나다 순) 등 다수 아티스트들이 챌린지에 동참해 조회 수 1,000만 회에 육박하는 클립이 탄생하는 등 알파드라이브원의 대세감을 입증했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]