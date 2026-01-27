이민성호의 참패, 축구협회 로드맵 어디로… MIK 프로젝트 재점검 필요하다

사진=대한축구협회 제공

허울만 있을 뿐 실속이 없다.

이민성 감독이 이끈 한국 U-23 대표팀이 2026 AFC U-23 아시안컵에서 확실한 전술적 색채를 보여주지 못했다. 대한축구협회의 로드맵을 재점검해야 한다는 지적이 나온다.

축구협회의 장기적인 방향성이 없는 건 아니다. 문제는 제대로 현장에서 실제로 발휘되고 있는지가 불투명하다는 것이다. 축구협회는 2024년 6월 한국 축구의 방향성이 담긴 기술 철학, 연령별 대표팀 운영 계획, 게임 모델 등을 다룬 ‘Made In Korea(MIK) 프로젝트’를 발표했다. 당시 협회는 ‘빠르고, 용맹하게, 주도하는 축구’라는 세 가지 키워드를 제시했다. 이와 함께 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 10위권 진입과 월드컵 4강 이상의 전력을 구축하겠다는 목표를 세웠다.

MIK 프로젝트의 핵심은 연령별 대표팀의 연계성이다. 성인 대표팀의 축구 철학에 맞춰 연령별 대표팀을 운영하겠다는 것이었다. 아울러 올림픽을 중심에 두고 U-23 대표팀의 코치진이 20세 이하(U-20)와 21세 이하(U-21) 대표팀 선수들까지 관리하고 선수들을 파악하기로 했다. 연령별 대표팀을 체계적으로 성장시키겠다는 의도였다.

1년 5개월이 지난 지금, 당시 발표한 프로젝트가 제대로 작동하고 있을까. U-23 대표팀은 이번 대회 내내 전술 부재를 드러내며 볼 점유율에서 밀렸다. 공격 루트는 단조로웠다. 호주와의 8강전을 제외하면 상대 수비를 뚫는 데 애를 먹었다. 효율도 떨어졌다. 베트남과의 3, 4위전에서는 슈팅 수에서 32-5의 일방적인 경기를 펼치고도 승부차기까지 가서 졌다.

연령별 대표팀의 연계성도 여전히 미흡하다. U-23 대표팀이 이번 대회에서 어떤 전략을 가지고 나왔는지 파악하기 어려웠다. 홍명보 감독이 이끄는 성인 대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 스리백이라는 확실한 전술을 입혀가고 있는 것과는 다른 모양새다. 성인 대표팀과 연령별 대표팀이 따로 가는 모양새다. 이럴 경우 선수들은 더 높은 연령별 대표팀으로 갈 경우 그때마다 새로운 전술에 익숙해져야 한다.

아직 시간이 있다. 대표팀은 오는 6월 북중미 월드컵과 9월 2026 아이치·나고야 아시안게임 등 굵직한 대회를 앞두고 있다. 축구협회는 물론 대표팀 감독과 관계자들이 모두 모여 MIK 프로젝트를 재점검해야 한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]