목포시, 고향사랑기부제 설맞이 이벤트… 선착순 500명 네이버페이 포인트

목포시는 다가오는 설 명절을 맞아 26일부터 ‘목포사랑패스로 혜택 키우GO~ 목포 고향사랑기부제 설맞이 이벤트’를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 목포사랑패스 제도의 홍보와 민족 고유의 명절인 설을 기념해 마련됐다. 오는 2월 18일까지 선착순 500명을 대상으로 진행된다.

목포사랑패스는 10만 원 이상 기부자를 대상으로 목포시가 설치·운영하는 관광·문화시설을 목포시민과 동일한 할인 혜택으로 이용할 수 있는 제도다. 지난해 말부터 시행돼 기부자들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

이벤트 참여 대상은 목포 고향사랑기부제 참여자다. 별도의 신청 절차 없이 10만 원 이상 목포시에 기부하고 답례품을 신청하면 자동으로 응모된다. 당첨자 확인과 경품 발송은 매주 1회 진행돼, 기부자들이 기다림 없이 혜택을 누릴 수 있도록 운영된다.

경품은 사용이 간편한 디지털 경품인 네이버페이 5000원권으로 준비돼, 기부자들이 실질적인 혜택을 바로 체감할 수 있을 것으로 기대된다.

아울러 설 명절의 풍성함을 더하기 위해 답례품 공급업체의 동참으로 대표 답례품 10종에 대한 추가 증정(증량) 이벤트도 함께 진행된다. 주요 내용으로는 ▲홍어 600g 선택 시 홍어애 추가 증정 ▲먹갈치 또는 고등어 선택 시 고등어 1마리 추가 증정 ▲실속 한우세트 및 삼겹목살세트 각 200g 증량 ▲낙지젓갈 30g 증량 ▲무조미 구이김 10장 추가 증정 ▲전통떡 500g 증량 등으로, 다양하고 알찬 구성의 답례품이 마련됐다.

시 관계자는 “설 명절을 맞아 목포에 깊은 애정을 보내주신 기부자 여러분께 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 준비했다”며 “기부자 가정에 건강과 행복이 가득한 복된 한 해가 되길 바라며, 2026년에도 목포 고향사랑기부제에 많은 관심과 응원을 부탁드린다”고 말했다.

이벤트 관련 자세한 사항은 목포시 공식 누리집과 SNS 또는 유선전화를 통해 확인할 수 있다.

목포사랑패스 혜택 제공 시설은 ▲목포근대역사관 1·2관 ▲목포어린이바다과학관 ▲목포문학관 ▲목포자연사박물관 ▲유달산목재문화체험장 등 총 5개소다. 시설 위치와 할인율은 시 누리집 및 고향사랑e음 누리집 마이페이지에서 확인 가능하다.

한편, 고향사랑기부제는 개인이 주소지를 제외한 다른 지방자치단체에 연간 최대 2000만 원까지 기부할 수 있는 제도다. 기부자는 10만 원까지 전액 세액공제를 받을 수 있다. 기부금의 30% 상당의 지역 특산품 등을 답례품으로 제공받을 수 있다. 기부금은 해당 지자체의 주민 복리 증진 사업에 사용된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]