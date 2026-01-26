목포시, 5번째 권역별 현안업무 점검회의‘하당권역’개최

목포시는 조석훈 목포시장 권한대행 주재로 다섯 번째 권역별 현안업무 점검회의를 열었다고 26일 밝혔다. 이날 하당권역에서 추진 중이거나 추진 예정인 주요 사업 12건을 점검했다.

이번 회의는 도심 핵심 생활권인 하당권역과 갓바위권역을 대상으로 문화·관광·정주·안전 분야 사업을 종합적으로 관리하기 위해 마련됐다.

회의에서는 하당과 평화광장 일원을 중심으로 문화·관광 기능 강화를 위한 주요 사업들의 추진 현황이 보고됐다.

주요 점검 사업으로는 ▲전남수묵비엔날레 아트센터 건립 지원 ▲목포문화예술회관 리모델링 ▲갓바위 지방정원 조성 ▲평화광장 해양레저 사업 등이 포함됐다.

이와 함께 ▲전라남도교육청 유아숲놀이체험원 조성 ▲평화광장 공영주차장 주차타워 조성 ▲옥암지구 교차로 구조개선 등 도심 이용 편의증진과 교통 여건 개선을 위한 사업들도 함께 점검했다.

또한 ▲전라남도 공공산후조리원 설치 ▲목포 임성지구 도시개발 ▲임성 자연재해위험개선지구 정비 등 주민 생활과 직결되는 정주·안전 분야 사업 추진 상황도 종합적으로 살폈다.

목포시는 이번 점검 결과를 바탕으로 하당권역 주요 사업을 단계별로 관리하고, 회의에서 논의된 사항이 현장에서 차질 없이 이행될 수 있도록 후속 점검과 관리를 강화할 계획이다.

조석훈 권한대행은 “하당권역은 사업의 종류와 규모가 다양한 만큼 사업 간 조정과 관리가 무엇보다 중요하다”며 “권역 단위 점검을 통해 시민 이용 편의와 도시 품질을 함께 높여 나가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]