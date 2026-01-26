‘당구선수 최초 윤곡상 대상’ 김가영의 잊지 못할 하루… “안 된다는 생각 말고, 멋진 당구계 만들어 갈 것”

김가영이 26일 서울 송파구 서울올림픽파크텔 올림피아홀에서 열린 제37회 윤곡 김운용 여성체육대상 시상식에서 대상을 수상한 후, 수상 소감을 전하고 있다. 사진=PBA 제공

세간의 차가운 시선을 뚫고, 김가영이 한국 당구의 새 역사를 써냈다.

김가영은 26일 서울 송파구 서울올림픽파크텔 올림피아홀에서 열린 제37회 윤곡 김운용 여성체육대상(이하 윤곡상) 시상식에서 영광의 대상을 차지했다.

윤곡상은 고(故) 김운용 국제올림픽위원회(IOC) 부위원장이 1988년 서울 올림픽의 성공적 개최와 한국 여성체육 발전을 위해 1989년 제정한 한국 최초의 여성 스포츠 시상식이다. 이 무대에서 당구선수가 대상의 영광을 안은 건 김가영이 최초다. 범위를 넓혀 비(非) 올림픽 종목 선수가 대상을 받은 것도 김가영이 처음이다.

윤곡상은 제1회 시상식이었던 1989년 박신자(농구)를 시작으로 최우수선수를 선정하다가 2013년부터 대상을 새롭게 제정했다. 최우수상까지 범위를 넓힌다면 2007년 볼링 종목의 최진아 이후 김가영이 비 올림픽 종목 선수로는 두 번째로 최고의 상을 받은 수상자가 된다.

김가영이 26일 서울 송파구 서울올림픽파크텔 올림피아홀에서 열린 제37회 윤곡 김운용 여성체육대상 시상식에서 대상을 수상한 후, 포즈를 취하고 있다.

김가영의 눈시울은 다소 붉었다. 사회적으로 부정적인 인식이 있던 당구 종목에서 뜻깊은 역사를 써낸 감격 때문이다. 그는 “(당구 선수였기 때문에) 수상을 더욱 예상하지 못했다. 이런 상을 받는 자리에 올 수 있으리라 생각 못했는데 정말 믿기지 않는다”고 미소 지었다.

이어 “1997년에 선수 생활을 시작했다. 그때는 당구가 당연히 정식 종목도 아니었고, 사회적으로 안 좋은 시선들도 많이 있었다. 그래서 ‘내 종목을 우리나라에서 스포츠로 인정 받게 만들고 싶다’는 생각을 항상 해왔다”고 말했다.

부단히 노력했다. 한국 여자 포켓볼 1세대 선수로서 1998년 국내 포켓볼 대회를 석권했고, 이후 대만과 미국 무대에 진출하며 활동 반경을 넓혔다. 2004년 세계 여자 9볼 선수권 대회에서 한국인 최초 우승을 빚었고, 2006년 도하·2010년 광저우 아시안게임에서 2연속 은메달을 목에 걸며 한국 당구의 위상을 높였다. 포켓볼 역사상 최초로 세계 포켓볼 4대 메이저 대회를 석권하는 커리어 그랜드슬램 업적까지 세웠다.

세계 최초의 3쿠선 프로당구 투어인 LPBA 출범과 함께 3쿠션으로 종목을 전향한 2019년 이후로도 꾸준한 활약을 펼치고 있다. LPBA 무대에서 8개 대회 연속 우승 및 38연승이라는 대기록을 세웠고, 남녀부 통산 최다인 17승 고지에 오르는 등 한국 당구의 살아있는 전설로 거듭났다.

김가영(왼쪽)이 26일 서울 송파구 서울올림픽파크텔 올림피아홀에서 열린 제37회 윤곡 김운용 여성체육대상 시상식에서 대상을 수상한 후, 시상자인 하형주 국민체육진흥공단 이사장과 함께 기념촬영을 하고 있다.

김가영은 “세계선수권 우승을 해도 당구를 향한 인식을 바꾸기 어려웠다. 항상 아쉬움이 남았고 더 노력해야겠다는 생각을 했다. 오늘 이 자리에 서는 순간 그 꿈이 어느 정도 이뤄졌다”는 벅찬 감정을 전했다.

이어 그는 “선수로는 적지 않은 나이다. 언제까지 선수 생활을 이어갈지 모르겠지만, 최고의 기량을 유지하고 발전시켜 갈 수 있는 최대한 높은 곳까지 가보겠다”면서도 “당구인, 특히 여성 당구인으로서 아직은 타 종목만큼 당구 저변이 확대 되지 못했다. 후배들을 양성하는 지도자로서도 게을리하지 않아서 당구가 우리나라에서 더 사랑 받는 스포츠가 되는 데 힘을 보탤 것”이라고 목소리를 높였다.

마지막으로 “이 상은 개인의 영광이 아니라 여자프로당구의 발전과 성장을 위해 피땀 흘리는 LPBA 선수들과 다함께 받는 상”이라고 강조한 그는 동고동락하는 당구인들을 향해 “열심히 하면 어떤 것도 이뤄낼 수 있다. 저부터 힘을 보탤 테니 안 된다는 생각 말고 더 노력하고 화이팅해서 멋진 당구계를 함께 만들어 갔으면 좋겠다”는 힘찬 메시지를 띄워 보냈다.

