[내야외야] “최강 자부심 되찾자” 호주서 ‘구슬땀’ 두산, 깜짝선물 받았다

생애 첫 명함을 받아 든 두산 내야수 오명진. 사진=두산 베어스 제공

“‘최강 두산’의 자부심을 되찾자!”

호주 스프링캠프를 통해 2026년 채비에 돌입한 프로야구 두산이 ‘변화’를 향한 각오를 다시금 새겼다. 고영섭 대표이사가 직접 작성한 메시지카드는 물론, 소속감을 끌어올릴 명함 등 깜짝 선물들이 훈련 첫날부터 선수단의 사기를 크게 끌어올렸다는 후문이다.

두산은 지난 25일부터 호주 시드니 블랙타운 야구장에서 전지훈련 일정을 시작했다. 첫날 훈련을 마친 코칭스태프와 선수단이 방에 돌아갔을 때 방마다 선물이 놓여져 있었다. 바로 선수단을 위해 준비한 깜짝 선물이었다. 고 대표이사가 직접 작성한 메시지카드와 함께 두산의 올 시즌 슬로건 ‘Time to MOVE ON’이 새겨진 티셔츠, 명함, 피부 케어 용품 세트로 구성됐다.

사진=두산 베어스 제공

사진=두산 베어스 제공

이 메시지카드엔 “팬들이 열광하고 타 팀이 두려워하는 ‘최강 두산’의 자부심을 되찾자. 여러분 뒤에는 항상 든든하게 지원할 프런트와 열정적 팬들이 있다”는 내용부터 “TIME TO MOVE ON. 이제 승리를 향해 다같이 변화해보자”라는 당부가 함께했다.

명함 지급은 선수들의 소속감과 책임감을 끌어올리기 위한 선택이다. 대부분의 선수들이 명함을 처음 받아보기 때문에 더 큰 의미를 지녔다는 설명이다. 내야수 오명진 역시 “태어나서 처음 명함을 받아본다”며 “귀국하면 가족과 지인들에게 나눠주며 자랑하고 싶다. 변화에 앞장서보겠다”고 목소리를 높였다.

메시지카드와 명함은 외국인 코치와 선수에게도 각자의 언어로 번역해 전달됐다. 아시아쿼터 투수 타무라 이치로는 이를 꼼꼼히 읽은 뒤 “구단의 변화의지가 느껴진다”고 전했다.

신인 외야수 김주오는 구단을 통해 “진짜 두산의 일원이 된 것이 다시 한 번 실감난다. 신인으로서 패기 있는 모습 보여드리겠다. 첫날 훈련을 잘 마쳤는데, 캠프 완주할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 힘줘 말했다.

사진=두산 베어스 제공

