KBO, 2026년 KBO리그 라이브 콘텐츠 제작업체 선정 입찰 실시

서울 강남구에 위치한 야구회관의 모습. 사진=뉴시스

한국야구위원회(KBO)는 2026 KBO리그 라이브 콘텐츠 제작을 진행할 대행 업체 선정 입찰을 실시한다.

26일 KBO에 따르면 이번 입찰을 통해 선정되는 업체는 주 1회 이상 KBO 라이브 콘텐츠를 기획하고 관련 시스템을 운용하며, KBO리그와 관련한 팬 Q&A 및 라이브 시청 이벤트를 진행하게 된다. 또한 팟캐스트형 영상 콘텐츠의 기획·제작과 함께 KBO 라이브 방송에 활용되는 그래픽 패키지 제작 업무를 담당하게 된다.

문화체육관광부의 주최단체지원금으로 진행되는 본 사업에 참여를 원하는 업체는 조달청이 운영하는 나라장터에 고지된 입찰공고를 토대로 제안서를 작성한 후 필요 서류를 첨부해 3월9일 오전 11시까지 KBOP 디지털마케팅팀으로 방문 접수하면 된다.

KBOP 디지털마케팅팀은 서울특별시 강남구 강남대로 278 야구회관 3층에 위치해 있다. 우편, 이메일, 팩스를 통한 접수는 불가하다. 자세한 내용은 나라장터 공개 입찰공고를 통해 확인이 가능하다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]