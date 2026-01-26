[오늘의 연예 Pick] 김선호의 일상이 궁금해?…소통 플랫폼 ‘프롬’ 오픈 → ‘판사 이한영’ 당현석, 분노 유발 빌런 완성 → 성민지, 오늘 (26일) '가요무대' 출연…'바다가 육지라면' 재해석 → 구교환·문가영 ‘만약에 우리’ 200만 돌파…팬데믹 이후 최고 멜로 흥행작 → '은애하는 도적님아' 송지호, 미워할 수 없는 '신스틸러' 존재감

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 김선호의 일상이 궁금해?…소통 플랫폼 ‘프롬’ 오픈

배우 김선호가 팬들과 일상을 나눈다.

오늘(26일) 오후 4시 글로벌 팬 커뮤니케이션 플랫폼 ‘프롬’ 커뮤니티 채널과 프롬 메시지를 공식 오픈, 김선호는 팬들과 본격적인 소통에 나설 예정이다. 특히 아티스트와 1:1 실시간 대화가 가능한 ‘프롬 메시지’ 오픈으로 김선호와의 채팅을 기다려온 팬들에게는 선물 같은 시간을 선사할 것으로 보인다.

김선호는 내달 2일 기수제 형식의 팬클럽 활동이 가능한 프롬 멤버십 오픈도 앞두고 있다. 멤버십 가입 시 공연 선예매를 비롯한 디지털·실물 회원 카드, 공식 멤버십 키트 등 다채로운 특전이 제공된다.

팬들과 더욱 친밀한 소통을 예고한 김선호는 그동안 다양한 팬사인회 및 팬미팅은 물론 팬송 ‘Miracle(미라클)’ 발매 등 팬들과 특별한 추억을 쌓아왔다. 또한 최근 진행된 인터뷰에서 팬들의 존재를 "더 힘을 내게 하는 원동력"이라고 언급해 김선호의 남다른 '팬 사랑’을 드러내기도 했다.

지난 16일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’를 시작으로 연극 ‘비밀통로’, 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘현혹’까지 연이은 차기작을 예고하고 있다. 바쁜 일정 속에서도 팬들과의 소통에 적극적으로 나서며, 국내를 넘어 글로벌 팬덤의 기대에 화답할 예정이다.

◆ ‘판사 이한영’ 당현석, 분노 유발 빌런 완성

배우 당현석이 '판사 이한영'을 통해 강렬한 빌런의 존재감을 각인시켰다.

당현석은 지난 17일, 23일, 24일 방송된 MBC 금토드라마 '판사 이한영'(극본 김광민, 연출 이재진·박미연) 6~8회에서 전직 조폭 두목이자 구청장인 추용진(이장원 분)의 충직한 심복 천학수 역을 맡아 극의 긴장감을 책임졌다.

'판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살아가다 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택을 통해 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다. 당현석이 연기한 천학수는 오복파의 핵심 인물로, 회귀한 이한영(지성 분)이 정의를 실현하는 과정에서 반드시 넘어야 할 걸림돌 중 하나다.

극 중 천학수는 죄의식이라곤 찾아볼 수 없는 인물로, 인간의 존엄성을 철저히 무시한 채, 오직 추용진을 위해서라면 어떤 위험한 일도 서슴지 않는다. 당현석은 이러한 냉혈한의 면모를 밀도 높은 연기로 설득력 있게 그려내며 캐릭터에 생명력을 불어넣었다. 특히 싱크홀 참사의 유가족 허동기(신현종 분)를 찾아가 돈다발을 던지며 "잘 죽었지 뭐"라고 내뱉는 장면은 패륜적인 도발의 정점을 찍으며 시청자들의 분노를 자아냈다.

또한 이한영, 곽순원(박건일 분)과의 팽팽한 대립 구도 속에서 당현석은 극의 텐션을 끌어올리는 핵심 축으로 활약했다. 최후의 심판을 앞둔 순간에도 고개를 꼿꼿이 든 채 끝까지 인면수심의 태도를 유지하며, 악인의 민낯을 처절하게 드러냈다.

당현석은 오랜 세월 쌓아온 추용진과의 왜곡된 의리와 헌신이라는 복합적인 감정을 캐릭터에 섬세하게 녹여내며 입체적인 악역을 완성했다. 망설임 없는 액션과 절제된 표정 연기, 그리고 무표정한 얼굴 뒤에 숨겨진 잔인함과 비릿한 미소는 극의 몰입도를 한층 끌어올렸다.

당현석은 소속사를 통해 "'판사 이한영'에 캐스팅됐을 당시, 좋은 작품에서 선배님들과 함께할 수 있다는 생각에 설렜던 감정이 지금도 생생하다"며 "천학수라는 인물을 준비하며 더 잘해보고 싶은 마음으로 많은 고민을 했고, 떨리는 마음으로 촬영에 임했는데 시청자분들께 어떻게 전달됐을지 궁금하다"고 소감을 전했다.

이어 "아직 부족한 점이 많지만, 앞으로도 더 많은 분들께 즐거움을 드릴 수 있는 배우가 되기 위해 최선을 다하겠다. 많은 응원과 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.

◆ 성민지, 오늘 (26일) '가요무대' 출연…'바다가 육지라면' 재해석

가수 성민지가 오늘(26일) '가요무대'에 출연한다.

26일 방송되는 KBS1 '가요무대'는 1월 신청곡이라는 주제로 꾸며지며 성민지가 출연해 조미미의 '바다가 육지라면'을 가창한다.

'바다가 육지라면'은 조미미가 지난 1970년 발매했으며 애절한 노랫말과 구성진 멜로디로 큰 사랑을 받은 곡이다. 이후에도 유명 가수들이 해당 곡을 리메이크하며 지금까지도 큰 사랑을 받고 있다. 발랄한 이미지의 성민지가 애절한 노래를 어떻게 소화할지가 무대의 관전 포인트다.

성민지는 '거울공주'를 발매, 독특한 가사와 밝은 캐릭터로 큰 사랑을 받고 있으며 '가요무대', '전국노래자랑' 등 다양한 방송 활동으로 다채로운 매력을 보여주고 있다.

성민지가 출연하는 '가요무대'는 오늘(26일) 오후 10시 방송된다.

◆ 구교환·문가영 ‘만약에 우리’ 200만 돌파…팬데믹 이후 최고 멜로 흥행작

영화 ‘만약에 우리’가 200만 관객을 돌파했다.

26일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘만약에 우리’는 누적 관객수 200만1032명을 기록했다. 이로써 2022년 191만 관객을 동원한 영화 ‘헤어질 결심’의 기록을 넘어서며 2019년 ‘가장 보통의 연애’ 이후 최고 멜로 흥행작에 등극했다.

개봉 2주차 주말부터 박스오피스 1위 역주행을 시작한 ‘만약에 우리’는 뜨거운 입소문에 힘입어 3주 연속 주말 박스오피스 1위에 오른 데 이어 15일 연속 박스오피스 1위를 석권하며 왕좌를 굳건히 지키고 있다.

200만 돌파와 함께 공개된 인증 사진에는 자타공인 ‘멜로 장인’으로 거듭난 구교환, 문가영, 김도영 감독과 배우 김서원, 김소율이 함께했다. 이들은 극 중에서 은호와 정원의 사랑과 빛바랜 추억을 상징하는 소품인 소파에 기대어 “200만 관객 여러분, 감사합니다!”라고 전하며 관객의 뜨거운 성원에 감사를 전하고 있다.

‘만약에 우리’는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애물이다. N차 관람 열풍까지 일으키며 신드롬을 이어가는 중이다. 영화를 본 관객은 뜨거운 후기를 남기며 관람 회차와 함께 더욱 깊이 쌓여가는 영화의 여운을 전하고 있다.

◆ '은애하는 도적님아' 송지호, 미워할 수 없는 '신스틸러' 존재감

배우 송지호가 드라마 ‘은애하는 도적님아’ 7, 8회에서 '홍대일' 역으로 분해 극의 재미를 더하는 감초 역할을 톡톡히 해냈다. 송지호는 특유의 능청스러운 연기로 캐릭터의 비굴함과 무모함을 입체적으로 그려내며 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

7회에서 홍대일은 궐문 앞 유생들의 시위 현장에서 임씨 일가의 수하 노릇을 하는 모습으로 첫 등장했다. 가문의 안위를 위해 임승재(도상우 분)의 지시대로 여론을 선동하며 "왕족이 도적 편에 서는 것은 천하에 없던 일"이라고 외쳤고, 송지호는 권력에 기생하면서도 자존심만은 내세우는 홍대일의 복합적인 심리를 탁월하게 묘사했다.

특히 이열(문상민 분)의 정체를 꿈에도 모른 채 홍민직의 집 앞에서 대군 이열을 도둑으로 오해해 호통을 치는 장면과 "이 자식"이라 부르며 팔을 붙잡는 무모한 행동 그리고 이열 앞에서 대군과 길동을 흉보는 모습은 보는 이들로 하여금 아슬아슬한 웃음을 자아냈다. 또한 임사형(최원영 분)과 임승재 앞에서는 한없이 작아지면서도 궐 밖에서는 목소리를 높이는 그의 양면성은 극에 긴장감과 풍자적인 재미를 동시에 부여했다.

8회에서 홍대일은 홍은조(남지현 분)의 그동안의 행보에 돌아온 아버지 홍민직(김석훈 분)이 회초리로 자신의 팔에 상처 내고 있는 것을 말리는 모습으로 등장했다. 홍대일은 자책하는 아버지의 모습을 말리며 이렇게 상황을 만든 은조를 원망하며 "이제라도 제가 길들일 거다"라며 은조를 데려갔다.

송지호는 혼내달라며 회초리를 건네는 은조에게 원망스러우면서도 아끼는 마음에 이러지도 저러지도 못하는 홍대일의 행동을 완벽하게 표현했고 "구질구질...지겨워!"라며 회초리를 던져 버리고 나가는 모습으로 극의 몰입도를 높이며 신스틸러로서의 면모를 과시했다.

이어진 장면에서 홍대일은 임재이(홍민기 분)와 기방에서 "너희 형님이 내려 주는 동아줄 타고 조정 입성하나 했는데 우리 아버지가 다 망쳤다"라며 철없이 술잔을 기울였다. 홍대일은 혜민서에 나가는 은조의 행보에 "남 걱정 말고 내 걱정을 그렇게 하지"라며 걱정과 아쉬움을 동시에 토로했고 송지호는 미워할 수 없는 홍대일의 철부지 행동을 매력적인 연기로 표현했다.

