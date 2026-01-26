'뉴진스 뮤비 게시' 돌고래유괴단, ‘10억 배상’ 항소 이어 공탁금 12억원 납부

사진=어도어

그룹 뉴진스의 뮤직비디오를 별도 게시해 어도어에 10억원을 배상하라는 판결을 받은 광고제작사 돌고래유괴단이 판결의 가집행을 멈추기 위해 법원에 12억원의 공탁금을 납부했다.

26일 법조계에 따르면 돌고래유괴단 측은 서울중앙지법에 공탁금 12억원을 냈다.

앞서 서울중앙지법 민사합의62부(부장판사 이현석)는 어도어가 신우석 감독과 돌고래유괴단을 상대로 낸 약 11억 원 규모의 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 재판부는 계약 위반과 관련해 10억원을 인정하고 명예훼손으로 별도 제기한 1억원은 기각했다.



재판부는 “돌고래유괴단은 어도어에 10억원과 지연이자를 지급하라”고 명했으며 해당 금액에 대한 가집행이 가능하다고 판결했다. 통상 판결이 확정돼야 강제집행을 할 수 있지만 승소한 측의 권리 실현을 앞당기기 위해 가집행을 허용되기도 한다. 판결문을 송달받은 원고 측에서 위자료에 대한 가집행 절차에 착수할 수 있으며 패소한 측에선 강제집행정지 신청을 할 수 있다.

돌고래유괴단은 1심이 판결한 10억원에 대한 가집행을 멈춰달라는 취지로 지난 20일 강제집행정지를 신청했다. 재판부는 같은 날 이를 인용했다.

이번 소송은 어도어가 2024년 9월 계약 위반 및 불법 행위로 인한 손해를 이유로 돌고래유괴단과 신 감독을 상대로 제기한 민사 소송이다. 분쟁의 발단은 같은 해 8월 돌고래유괴단이 뉴진스의 ‘ETA’ 뮤직비디오 디렉터스 컷 영상을 자체 유튜브 채널에 게시하면서 시작됐다.

어도어 측은 해당 영상 게시가 뉴진스의 저작권 및 계약 내용을 침해했다고 판단해 문제를 제기했고, 이 과정에서 양측의 갈등이 수면 위로 떠올랐다. 신 감독은 “어도어에서 관련 영상 삭제를 요구했다”며 자신이 운영하던 뉴진스 비공식 팬덤 채널인 ‘반희수 채널’에 게시된 뉴진스 관련 영상을 모두 삭제했다고 밝혔다. 이에 대해 어도어는 “‘ETA’ 디렉터스컷 영상에 대한 게시 중단을 요청했을 뿐, 뉴진스 관련 모든 영상 삭제는 요구한 적 없다”고 반박했다.

이후 신 감독은 명예훼손으로 고소에 나섰고, 어도어는 손해배상 소송으로 맞섰다.

이 사건과 관련해 민희진 전 어도어 대표는 변론기일에 증인으로 출석해 ‘ETA’ 뮤직비디오 감독판의 별도 공개에 대해 구두 협의가 있었다고 주장하며 어도어 측 입장에 대해 “바보같고 어이없다”고 말한 바 있다.

돌고래유괴단 측은 1심 판결에 불복해 지난 20일 재판부에 항소장을 제출했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]