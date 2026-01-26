‘푸본 기다려’ SK, EASL 마지막 홈경기서 6강 결선 확정할까

사진=KBL 제공

남자프로농구(KBL) SK가 2025~2026 동아시아슈퍼리그(EASL) 6강 결선 진출에 도전한다. 오는 28일 오후 7시 서울 잠실학생체육관에서 열리는 푸본 브레이브스(대만)와의 2025~2026 동아시아슈퍼리그(EASL) 마지막 홈 경기를 앞두고 필승의 각오를 다지고 있다.

현재 조별리그 A조서 3승2패로 중간 순위 1위를 기록 중이다. SK는 조 2위를 달리고 있는 푸본과의 홈 맞대결에서 승전고를 울릴 시 최소 2위를 확보하게 된다. 즉, 다른 팀의 경기 결과에 상관 없이 결선진출을 확정할 수 있다는 뜻이다.

에이스 안영준이 종아리 부상으로 결장 중인 가운데 EASL 통산 득점 1위를 기록 중인 자밀 워니가 선봉장에 설 예정이다. 이 밖에도 최근 물오른 득점력을 뽐내고 있는 김낙현도 빼놓을 수 없다. 엄청난 에너지 레벨을 바탕으로 SK의 상승세를 주도하고 있는 슈퍼 루키도 가세한다. 바로 에디 다니엘이 주인공이다.

한편 SK는 이날 푸본전을 대상으로 1층(P석, R석, S석)과 2층 캠핑존 20% 할인권과 그 외 좌석 50% 할인권 등 2종의 할인권을 증정한다. 홈 경기 할인 쿠폰은 KBL 앱에서 SK를 ‘MY Team(마이 팀)’으로 설정하고 마케팅 수신에 동의한 팬들을 대상으로 제공된다.

이뿐만이 아니다. 이번 EASL 마지막 홈 경기를 마친 뒤 EASL 홈 3경기 모두를 직관 인증한 팬들을 대상으로 추첨을 통해 10명에겐 다음 달 11일 소노와의 홈경기 1층 P석 2매씩, 5명에겐 인포트 여행용 캐리어를, 20명에겐 커스텀 마킹된 셔츠형 레플리카를 증정하는 이벤트도 시행한다.

