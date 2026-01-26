강원, 2026시즌 등번호 공개… 9번 김건희·10번 모재현·11번 고영준

사진=강원FC 제공

프로축구 K리그1 강원FC가 2026시즌 등번호를 26일 공개했다.

김건희는 스트라이커의 대표 번호인 9번 유니폼을 입는다. 모재현은 에이스의 등번호 10번을 선택했다. 올 시즌부터 오렌지 유니폼을 입는 고영준은 11번을 선택했다.

특급 유망주의 상징으로 자리 잡은 47번은 지난해에 이어 신민하가 달고 그라운드에 선다. 신민하는 지난 시즌 47번 유니폼을 입고 리그 29경기에 출전했다. 강원FC가 리그 최다인 15경기 무실점을 기록하는 데 힘을 보탰다. 2026시즌 같은 번호와 함께 영플레이어상 수상에 도전한다.

주장 이유현은 지난해와 마찬가지로 97번을 유지한다. 서민우(4번), 김동현(6번), 김대원(7번), 이기혁(13번), 박상혁(19번), 조현태(20번), 강투지(23번), 홍철(33번), 송준석(34번) 역시 지난 시즌과 동일한 등번호를 선택했다.

지난 시즌과 비교해 등번호에 변화를 준 선수들도 눈길을 끈다. 박청효는 골키퍼를 상징하는 1번을 선택했다. 정승빈(3번), 이승원(8번), 강윤구(14번) 등도 바뀐 등번호와 함께 새 시즌에 나선다.

새롭게 팀에 합류한 선수들의 등번호도 공개됐다. 외국인 공격수 아부달라는 등번호 77번과 함께 강원에서 첫 시즌을 준비한다. 김정훈은 21번 유니폼을 입고 강원 골문을 지킨다.

2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 등번호도 함께 공개됐다. 아시아축구연맹(AFC) 규정에 따라 기존 선수들은 지난해와 동일한 등번호를 달고 ACLE에 나선다. 지난해 등록된 등번호는 선수가 이적했더라도 사용이 불가하다. AFC 규정에 맞춰 새로운 선수들은 지난해 사용되지 않은 등번호를 골랐다.

한편 강원은 오는 27일부터 강원FC 공식 온라인스토어를 통해 2026시즌 유니폼 판매를 시작한다. 자세한 내용은 구단 공식 SNS를 통해 공지될 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

