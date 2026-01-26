“모든 행운을 나눠드려요” 에버랜드 포춘마켓 이벤트

에버랜드가 병오년 붉은 말의 해를 맞아 2월 한 달간 신년 운세와 행운을 테마로 한 ‘포춘마켓(포춘馬켓)’ 왓에버 시리즈를 진행한다.



왓에버 시리즈는 에버랜드가 올해 새롭게 론칭한 월간 스페셜 프로젝트다. 1월에는 붕어빵을 테마로 한 붕어빵 러쉬를 진행하며 좋은 반응을 얻고 있다.

모델들이 에버랜드 타로점에서 신년 바오패밀리 굿즈와 함께 타로 카드를 체험하고 있다. 에버랜드 제공

에버랜드 측은 “호응에 힘입어 2월에는 ‘2026년의 모든 행운을 나눠드린다’를 콘셉트로 포춘마켓을 연다”며 “최근 MZ세대 사이에서 인기를 끌고 있는 사주, 타로 등 운세 콘텐츠와 행운 체험을 결합했다”고 소개했다.



메인 체험존은 알파인 빌리지 앞 축제콘텐츠존에 조성된다. 대표 체험 공간인 ‘운세를 마(馬)춘당’에서는 사주, 타로 전문가가 상주해 에버랜드 방문객 누구나 무료로 운세 상담을 받을 수 있다. 특히 포춘마켓 기간 중 이색 신점을 볼 수 있는 스페셜 운세 체험 이벤트도 진행될 예정이다.



부담 없이 즐길 수 있는 인공지능(AI) 운세 체험도 마련됐다. 운세 플랫폼 포스텔러와 협업한 ‘운명의 AI 마(馬)차’에서 키오스크를 통해 AI 사주와 타로, 주사위 등 다양한 방식의 운세 콘텐츠를 체험할 수 있다.



이와 함께 꽃이 그려진 행운의 메시지 카드를 골라보는 ‘꽃점’, 나의 띠에 맞는 맞춤 운세를 뽑아보는 ‘12지신의 말 한마디’ 체험 등도 운영된다.



고객 참여형 콘텐츠와 SNS 인증 명소도 풍성하다. ‘말(馬) 트이는 포춘로드’부터 에버랜드 캐릭터인 레니앤프렌즈가 붉은 말을 타고 있는 포토존 등 시그니처 포토스팟이 새롭게 조성된다.



에버랜드 각 식당에서는 등갈비 오색 떡국, 얼큰 육전 조랭이 떡국 등 다양한 떡국 메뉴를 선보인다. 떡국 주문 고객에게는 레니앤프렌즈 행운 부적을 증정한다. 이밖에 ‘애니멀톡’ 시간에 동물들이 전하는 행운 메시지가 담긴 포춘쿠키를 선물하는 이벤트도 진행된다.

