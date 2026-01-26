“모든 행운을 나눠드려요” 에버랜드 포춘마켓 이벤트

에버랜드가 병오년 붉은 말의 해를 맞아 2월 한 달간 신년 운세와 행운을 테마로 한 ‘포춘마켓(포춘馬켓)’ 왓에버 시리즈를 진행한다.
왓에버 시리즈는 에버랜드가 올해 새롭게 론칭한 월간 스페셜 프로젝트다. 1월에는 붕어빵을 테마로 한 붕어빵 러쉬를 진행하며 좋은 반응을 얻고 있다.
에버랜드 측은 “호응에 힘입어 2월에는 ‘2026년의 모든 행운을 나눠드린다’를 콘셉트로 포춘마켓을 연다”며 “최근 MZ세대 사이에서 인기를 끌고 있는 사주, 타로 등 운세 콘텐츠와 행운 체험을 결합했다”고 소개했다.
메인 체험존은 알파인 빌리지 앞 축제콘텐츠존에 조성된다. 대표 체험 공간인 ‘운세를 마(馬)춘당’에서는 사주, 타로 전문가가 상주해 에버랜드 방문객 누구나 무료로 운세 상담을 받을 수 있다. 특히 포춘마켓 기간 중 이색 신점을 볼 수 있는 스페셜 운세 체험 이벤트도 진행될 예정이다.
부담 없이 즐길 수 있는 인공지능(AI) 운세 체험도 마련됐다. 운세 플랫폼 포스텔러와 협업한 ‘운명의 AI 마(馬)차’에서 키오스크를 통해 AI 사주와 타로, 주사위 등 다양한 방식의 운세 콘텐츠를 체험할 수 있다.
이와 함께 꽃이 그려진 행운의 메시지 카드를 골라보는 ‘꽃점’, 나의 띠에 맞는 맞춤 운세를 뽑아보는 ‘12지신의 말 한마디’ 체험 등도 운영된다.
고객 참여형 콘텐츠와 SNS 인증 명소도 풍성하다. ‘말(馬) 트이는 포춘로드’부터 에버랜드 캐릭터인 레니앤프렌즈가 붉은 말을 타고 있는 포토존 등 시그니처 포토스팟이 새롭게 조성된다.
에버랜드 각 식당에서는 등갈비 오색 떡국, 얼큰 육전 조랭이 떡국 등 다양한 떡국 메뉴를 선보인다. 떡국 주문 고객에게는 레니앤프렌즈 행운 부적을 증정한다. 이밖에 ‘애니멀톡’ 시간에 동물들이 전하는 행운 메시지가 담긴 포춘쿠키를 선물하는 이벤트도 진행된다.
