스트레이 키즈, ‘인생’으로 새 기록…스트리밍 15억회 돌파

스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

그룹 스트레이 키즈가 정규 1집 리패키지 앨범으로 스포티파이 스트리밍 15억회를 돌파하는 기염을 토했다.

26일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 스트레이 키즈의 정규 1집 리패키지 음반 '인생'(IN生)은 최근 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 스트리밍 15억회를 달성했다. K-팝 4세대 보이그룹 최초 기록이다.

인생은 2020년 9월 발매된 앨범으로, 정규 1집 수록곡에 타이틀곡 백 도어(Back Door)를 포함한 신곡 8트랙을 더해 총 17곡이 담겨있다. 첫 단독 콘서트에서 선보인 미발매 유닛 곡도 포함됐다.

스트레이 키즈는 올해 매서운 기세를 이어간다. 지난 22일(현지시간) 파리 라 데팡스 아레나에서 진행된 '노란 동전 모으기 자선 행사'에 참석한 스트레이 키즈는 오는 6월7일과 9월11일 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌', 브라질 '록 인 리오' 헤드라이너(간판출연자)로 나선다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]