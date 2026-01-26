한국프로축구연맹, ‘축구산업 아카데미’ 25기 모집

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹이 스포츠산업 인재 양성을 위한 ‘축구산업 아카데미’ 25기를 모집한다.

축구산업 아카데미는 연맹이 지난 2013년 프로스포츠 단체 최초로 설립한 스포츠산업 교육과정이다. 지금까지 총 776명의 수료생을 배출했다. 이 가운데 약 40%가 연맹, K리그 구단, 대한축구협회, 스포츠 미디어 등 다양한 스포츠 관련 분야에 진출해 활약 중이다.

25기 과정은 오는 2월22일에 개강식을 시작으로 5월30일까지 15주간 매주 토요일에 진행된다. 주요 교육 과정은 ▲K리그 소개 및 비전 공유 ▲구단 사무국 업무 ▲해외 리그 운영 현황 ▲유소년 육성 시스템의 이해 ▲중계, 콘텐츠 등 스포츠 방송 산업 ▲스포츠 데이터 ▲실무자와 함께하는 ‘커리어 데이’ 등으로 구성된다.

또한 K리그 경기장 현장 실습, 핏투게더 EPTS(전자 퍼포먼스 트래킹 시스템) 장비를 활용한 풋살 경기, 축구산업 현안을 주제로 한 토론 및 발표 등 다양한 참여형 프로그램도 함께 운영된다.

이 밖에도 연맹 및 구단과 연계한 실무 프로젝트를 진행한다. 수강생들은 연맹 IP사업팀 및 5개 구단(대전, 부천, 인천, 전북, 포항) 실무자와 함께 15주간 프로젝트를 수행하고, 마지막 주차에는 최종 발표를 통해 심사를 받는다.

축구산업 아카데미는 만 19세 이상의 스포츠 산업 종사 희망자, 스포츠 산업 취업을 희망하는 타 분야 종사자라면 누구나 지원할 수 있다. 25기 모집은 26일부터 오는 2월8일까지다. 지원 방법은 이력서(지정양식)와 ‘K리그, 구단 또는 축구산업 발전전략’을 주제로 한 제안서(자유양식)를 지정된 이메일로 제출하면 된다.

최종 합격자는 2월13일 K리그 공식 홈페이지 발표와 함께 개별 안내된다. 수강료는 30만원이다. 자세한 지원 방법, 합격자 발표 등 모집과 관련한 안내 사항 또한 K리그 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

