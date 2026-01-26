TNX, ‘콜 미 백’ 퍼포먼스 비디오 공개…첫 주 활동 성료

그룹 TNX(티엔엑스)가 완성도 높은 퍼포먼스로 팬들의 호평을 얻고 있다.

TNX는 지난 24일 공식 유튜브 채널을 통해 신곡 ‘CALL ME BACK(콜 미 백)’ 퍼포먼스 비디오를 공개했다.

공개된 영상 속 TNX는 공원, 길거리, 야외 스포츠 코트 등을 배경으로 ‘CALL ME BACK’ 퍼포먼스를 펼치며 생동감 넘치는 매력을 발산했다. 익숙한 공간을 무대로 삼아 따분한 일상에서 벗어나는 해방감을 선사하며, TNX 특유의 청춘미를 선명하게 그려냈다.

특히 TNX의 빈틈없이 이어지는 칼군무가 시선을 사로잡는다. 유기적으로 맞물린 동선 구성과 디테일한 안무 표현은 곡의 리듬감을 입체적으로 그려내며 몰입도를 배가시켰다. 여기에 경쾌한 밴드 사운드와 청량한 영상미, TNX의 자유분방한 에너지까지 어우러져 보는 재미를 더했다.

이러한 국내외 뜨거운 관심 속에 TNX는 지난 22일 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 각종 음악방송에 출연, 첫 주 활동을 성공적으로 마치며 음악과 퍼포먼스를 아우르는 무대 장악력을 입증했다.

앞서 TNX는 두 번째 디지털 싱글 ‘CALL ME BACK’으로 2026년 첫 컴백에 나서며, 새로운 시작을 알렸다. 동명의 타이틀은 멤버 은휘가 직접 작사, 작곡에 참여해 기다림의 감정을 TNX만의 솔직한 시선으로 담아냈다.

탄탄한 실력을 바탕으로 존재감을 확장하고 있는 TNX는 다양한 활동을 통해 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

