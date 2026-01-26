“선수단 컨디션 책임질 든든한 파트너” 부천FC1995, 와와부자와 2026~2027시즌 광고 제휴 협약 체결

사진=부천FC1995 제공

부천FC1995가 건강식품 전문 브랜드 와와부자와 동행을 이어간다.

부천FC1995는 22일 오후 부천종합운동장에서 ㈜정대(브랜드명 와와부자)와 2026~2027시즌 광고후원 협약을 체결하며, 지난 시즌에 이어 파트너십을 지속하기로 했다.

와와부자는 운동선수용 개구리즙을 최초 개발한 선수 특화 건강식품 전문 브랜드로, 원기 회복과 체력 보강을 중점으로 한 개구리즙을 통해 프로 선수단은 물론 유소년 선수들에 이르기까지 높은 평가를 받아왔다.

이외에도 기력 보충과 활력 증진을 강조한 제주말즙, 단백질과 아미노산 보충에 특화된 철갑상어즙을 제조하고 있으며, 원기 회복과 스태미나 관리용으로 알려진 자라즙과 활력 유지를 돕는 장어즙도 함께 선보이고 있다.

지난 시즌 와와부자는 부천 유소년 선수단을 위해서 특별 장학금을 전달하거나 대회 우승 기념 회식 지원 등 유소년 선수들을 향한 아낌없는 관심과 지원을 이어왔다.

또한, 지난 12월 구단 역사상 첫 승강 플레이오프 때는 부천 승리를 기원하는 온·오프라인 이벤트를 진행하며 승격 도전에 힘을 보탰다.

이번 협약에 따라 부천은 유니폼을 비롯해 전광판, 벤치 등 구단 시설을 활용한 다양한 광고와 함께 온라인 채널 홍보, 홈경기 브랜드데이 운영 등 마케팅 활동을 진행할 계획이다.

그동안 와와부자는 선수단 건강기능식품 지원과 유소년 선수단 후원 등 현물 지원을 중심으로 협력해 왔으나, 2026시즌부터는 현금 후원도 확대했다. 구단 역사상 첫 K리그1 승격이라는 성과를 기념하고 응원하는 의미다.

또한 구단 임직원과 선수단(프로·유소년), 시즌회원 및 조합원을 대상으로 제품 할인 혜택도 제공할 예정이다.

정해춘 대표이사는 “와와부자와 동행을 이어가게 돼 기쁘다”며 “선수단의 경기력과 컨디션을 책임지는 든든한 파트너와 함께 K리그1에서의 첫 시즌을 잘 만들어 가고 싶다”는 기대를 전했다.

와와부자 김원경 대표는 “부천FC1995와 다시 한번 동행하게 되어 매우 뜻깊다”며 “선수들이 첫 K리그1 시즌을 치르는 데 도움이 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

