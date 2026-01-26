6년째 U-23 결승 진출 실패, 고개드는 정몽규 회장 책임론… 유소년 시스템 점검 필요해

사진=대한축구협회 제공

잇단 실패, 그러나 변화가 없다. 한국 축구가 흔들리고 있다. 정몽규 대한축구협회장의 책임론이 다시 한 번 고개를 든다.

23세 이하(U-23) 축구대표팀의 실패가 6년째 이어지고 있다. 2022 우즈베키스탄 대회를 시작으로 최근 막을 내린 2024 카타르 대회까지 모두 결승 진출에도 실패했다. 문제는 단순 탈락이 아니다. 토너먼트에서 일본(0-3 패), 인도네시아(2-2 승부차기 10-11 패)에 충격패를 당해 8강에서 탈락했고, 최근 끝난 사우디아라비아 대회에서는 베트남(2-2 승부차기 6-7 패)에 졌다. ‘아시아의 호랑이’는 이제 옛말이다.

반면 일본은 한국과 극명한 차이를 보였다. 일본은 2028 LA 올림픽을 겨냥해 평균 연령 19.4세의 U-21 대표팀을 파견했다. 조별리그에서 중동 강호 UAE, 카타르 등 3전승으로 8강에 올랐고, 요르단과 한국 그리고 중국을 모두 격파하며 우승컵을 들어올렸다.

이 같은 결과, 결국 시스템에서 찾는다. 일본축구협회(JFA)는 2005년 ‘일본축구협회(JFA) 선언’을 통해 풀뿌리 축구 강화에 나섰다. 각 현에서 6세 이하(U-6)부터 8세 이하(U-8), 10세 이하(U-10) 선수들을 발굴해 엘리트 교육을 통해 기량을 강화했다. 12세 이상 선수부터는 국가대표 훈련센터에서 프로그램을 운영해 육성에 공을 들였다.

J리그도 발 벗고 나선다. 올해 여름에 21세 이하(U-21) 리그를 신설한다. 양대 리그로 주빌로 이와타, 비셀 고베 등 총 11개 구단이 참가할 예정이다. 플레이오프(PO)를 거쳐 최종 순위를 결정한다. 일부 상위 팀이 상위 리그인 J3리그에도 참가할 방안도 고민하고 있다.

J리그가 이같은 결정을 내린 건 고교 졸업 후 경기 경험을 익히기 어려운 ‘포스트 세대(19~21세)’를 육성하기 위해서다. 유럽의 영향을 받았다. 일본은 지난해 국제축구연맹(FIFA) 17세 이하(U-17) 월드컵에서 8강에 진출했다. 8강에서 꺾은 오스트리아, 대회 우승국인 포르투갈 선수들은 프로 소속이었다. J리그 관계자는 “J리그에서 고등학생들이 평범하게 뛸 수 있는 환경을 만들고 싶다”며 “개개인의 성장 속도에 따른 환경을 구축하고 싶다”고 전했다.

분명 변화가 필요하다는 현장의 목소리가 들린다. 2024 카타르 대회 8강 탈락 후 당시 대표팀을 이끌던 황선홍 감독은 “핑계처럼 들리겠지만, 연령대 대표팀의 운영 구조와 시스템은 절대적으로 바뀌어야 한다. 현 시스템으로는 아시아 약팀과 격차는 더 좁아질 것”이라고 강조했다. 하지만 소 귀에 경 읽기였다. 2년이 지난 지금 바뀐 것 없었다.

어린 선수들이 마음껏 뛸 수 있는 환경 조성이 급선무다. 현재 U-23 대표팀은 전원이 프로 출신이다. 반면 일본은 대학 리그 소속 선수가 8명이나 포함돼 있다. 하지만 이들이 소속팀에서 주전으로 뛰기는 아직 역부족이다. 그만큼 경기 감각 유지가 힘들다. 여기에 특급 자원들은 일찌감치 유럽으로 향한다. 이 역시 주전 경쟁에 어려움을 겪으며 출전에 제약이 있다.

정 협회장은 2024년 제55대 대한축구협회장 선거 당시 공약으로 대표팀의 국제 경쟁력 강화와 지방 축구협회 및 클럽 지원 강화를 통해 유소년·지역 축구 기반 확대를 내걸었다. 임기가 1년이 지나가지만, 어떤 변화를 시도하고 있는지 물음표가 달린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

