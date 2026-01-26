나날이 ‘진화하는’ 프로야구… 팬들도 ‘좋아요!’ 엄지척

사진=뉴시스

프로야구 팬 10명 중 8명은 로봇심판과 피치클락, 체크스윙 비디오판독 등 대변혁을 반기고 있다는 분석이 나왔다.

한국야구위원회(KBO)는 26일 “지난해 KBO리그에 대한 팬 인식과 소비 행태를 분석하기 위해 전문 조사업체인 ㈜글로벌리서치를 통해 온라인 팬 성향 조사를 실시했다”고 밝혔다. 프로야구 생중계 또는 하이라이트를 1회 이상 시청한 만 15세 이상 남녀 4000명을 대상으로 진행됐다는 설명이다.

조사 결과, 1200만 관중 시대를 마주한 2025년 KBO리그를 두고 응답자의 73.5%는 KBO리그가 ‘성장했다’고 인식했으며, 관람 및 시청 빈도가 높은 팬층일수록 이러한 인식이 더욱 뚜렷하게 나타났다. 또한 응답자의 61.4%가 ‘올해 KBO리그를 직접 관람한 경험이 있다’고 답했으며, ‘내년 KBO리그를 직접 관람할 의향이 있다’고 응답한 비율은 79.9%를 기록했다.

경기 운영 제도에 대해서도 긍정적인 평가가 이어졌다. 자동 투구 판정 시스템(ABS)에 대한 인지도는 94.6%로 가장 높게 나타났다. 응답자의 81.7%는 피치클락, 체크스윙 비디오판독 등 변경된 제도가 경기 관람에 긍정적인 영향을 미쳤다고 답했으며, 평균 경기 시간(3시간 2분)에 대해서도 응답자의 69.8%가 ‘적당하다’고 평가해 현 경기 템포와 운영 전반에 대한 수용도가 높은 것으로 조사됐다.

이러한 흐름 속에서 전체 응답자의 49.7%는 전년 대비 2025 KBO리그에 대한 관심이 증가했다고 응답했다. 특히 여성(53.5%), 20대(63.3%), 관람·시청 빈도가 높은 고관여 시청층(54.1%)에서 상대적으로 높은 관심 증가율을 보였다. 관심 증가 요인으로는 ‘경기가 재미있다고 느껴져서’가 20%로 가장 높았으며, ‘특정 구단의 인기·성적·관중이 늘어서’(16%), ‘선수들의 경기력이 좋아져서’(13.5%) 순으로 나타났다.

KBO리그 관련 정보 탐색 행태를 살펴보면, KBO 리그 팬들은 모바일(스마트폰-태블릿PC 등·84.3%)과 온라인(PC-노트북 등·66.6%) 중심으로 정보를 탐색하는 경향을 보였다. 두 매체 모두에서 뉴스(모바일 72%·온라인 77.9%)와 동영상 플랫폼(모바일 65.3%·온라인 64%)의 활용도가 높게 나타났다. 남성 팬은 선수 개인 순위와 기록 관련 정보를, 여성 팬은 구단 소식과 굿즈, 이벤트 정보를 상대적으로 더 많이 탐색하는 것으로 드러났다.

시청 매체와 관련해서는 생중계는 여전히 TV(79.7%) 시청 비율이 가장 높았다. 다만 하이라이트 시청에서는 모바일(62%) 이용 비율이 TV(60.5%)보다 더 높게 나타났다. 특히 10대와 20대는 생중계 시청 시에도 모바일을 이용하는 비중이 가장 높다는 점을 미루어 볼 때 연령대별 시청 매체의 차이도 확인할 수 있었다.

KBO는 이번 조사 결과를 바탕으로 팬들의 미디어 이용 행태와 관심 요소를 반영한 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 예정이다. 나아가 “앞으로의 KBO리그를 보다 많은 팬들이 즐길 수 있도록 다양한 노력을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

