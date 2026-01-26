엠씨더맥스 이수, 강남 빌딩 6년 만에 가치 70억 원 상승

사진 = 이수 SNS 계정

그룹 엠씨더맥스 보컬 이수가 6년 전 매입한 서울 강남구 논현동 빌딩의 가치가 현재 약 70억 원가량 오른 것으로 추산된다.

25일 빌딩로드부동산 중개법인에 따르면, 이수는 2019년 10월 서울 강남구 논현동에 위치한 지하 1층~지상 5층 규모의 빌딩을 개인 명의로 89억4000만 원에 매입했다. 해당 건물은 2017년 준공된 신축급으로, 제2종 일반주거지역에 속한다. 학동사거리 이면에 자리하고 있으며 지하철 7호선과 수인분당선이 교차하는 강남구청역까지 도보 약 8분 거리다.

현재 이 건물에는 이수가 설립한 연예기획사 ‘325E&C’가 일부 층을 사용하고 있으며, 나머지 공간에는 일반 사무실을 비롯해 레스토랑과 필라테스 스튜디오 등 근린생활시설이 입점해 있다.

김경현 빌딩로드부동산 중개법인 팀장은 “강남구청역과의 거리는 다소 있지만, 향후 위례신사선 학동사거리역 예정지와 인접해 역세권 편입 기대감이 있다”며 “인근에 연예인 빌딩 매입 사례가 다수 형성돼 있는 지역”이라고 설명했다.

이수는 해당 빌딩을 매입한 뒤 은행 신탁 방식으로 위탁했다. 근저당권 설정 방식이 아닌 신탁대출 구조로, 정확한 대출 규모는 공개되지 않았으나 통상 매매가 대비 80~90% 수준의 금융 활용 가능성이 있었을 것으로 보고 있다.

인근에서 연식이 오래된 코너 건물이 평(3.3㎡)당 1억8000만~1억9700만 원에 거래된 점을 감안하면, 도로 조건과 입지를 반영해 평당 약 1억7000만 원 수준의 가치 산정이 가능하다는 평가다. 이를 기준으로 할 경우 해당 빌딩의 현재 추정 시세는 약 159억 원으로, 매입가 대비 약 70억 원 안팎의 시세 차익이 발생한 것으로 분석된다.

김 팀장은 “최근 거래 사례를 보면 이 일대 시세가 평당 1억8000만~2억 원 수준까지 형성돼 있다”며 “시장 상황을 반영하면 이수의 빌딩은 현재 약 159억 원 수준으로 평가된다”고 말했다.

한편, 이수는 2000년 그룹 엠씨더맥스의 보컬로 데뷔해 다수의 히트곡을 통해 국내 대표 발라드 보컬리스트로 자리매김했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

