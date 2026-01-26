[SW현장]“유쾌한 망상”…키키 ‘델룰루 팩’, 자유를 노래하다

신예 키키가 젠지 감성을 업그레이드 해 돌아왔다.

26일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 키키의 두 번째 미니앨범 ‘델룰루 팩(Delulu Pack)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

지난해 3월에 데뷔해 연말 신인상을 비롯해 10여 개의 트로피를 꿰찼다. 지난해 가장 빛난 신인 그룹중의 하나로 눈도장을 찍었다. 첫 컴백을 알린 멤버들은 “새로운 모습을 담아 더 기대한 앨범이다. 오랜시간 준비한만큼 좋은 음악, 우리의 색을 보여드리겠다”는 컴백소감을 밝혔다.

새 앨범 '델룰루 팩'은 '지금의 나'로 어디서든 자유롭게 존재하고 싶은 키키의 새해 소원을 이들만의 방식으로 풀어낸 앨범이다. 현실의 틀을 바꾸기보다는 색과 질감, 서사를 덧입혀 새로운 장면을 연출하고자 하는 주체적인 태도가 담겼다.

앨범명의 ‘델룰루’는 ‘델루셔널(Delusional, 망상적인)’을 축약한 인터넷 밈 용어다. 키키는 “키키만의 재밌고 유쾌한 망상 함께 나누고 싶었다. 새해를 맞아 첫 시작을 알리는 앨범인 만큼 우리의 새해 소원을 빌듯 만들었다”고 했다. 이어 수이는 “데뷔 앨범 ‘아이 두 미’에서도 자유를 이야기했는데, 이번에 또 다른 자유에 대해 노래하게 됐다. 우리만의 자유롭고 좌표없이 존재하는 우리의 순간들을 보여드리고 싶다”고 했다.

‘젠지미의 대명사’로 불리는 키키다. 지난해 발표한 데뷔 앨범 '언컷 젬(UNCUT GEM)'부터 디지털 싱글 '댄싱 얼론(DANCING ALONE)'까지 데뷔 이래 꾸준히 음악적 실험과 도전을 이어온 키키는 “젠지뿐아니라 모든 세대를 아우를 수 있는 음악이다. 장르적으로도 새로운 시도를 했다”며 “정해진 답만을 추구하지 않고 우리만의 답을 찾아가는 그룹이 될 것”이라고 각오했다.

타이틀곡 '404 (New Era)'는 웹사이트에서 페이지를 찾을 수 없을 때 나타나는 오류 코드 '404 Not Found'를 '좌표 없이 존재하는 자유'로 재해석한 키키만의 언어에서 시작되는 곡이다. UK 하우스와 개러지 사운드의 경쾌한 리듬 위에 멤버들의 파워풀한 래핑과 섬세한 보컬이 어우러지며, 시스템 밖의 자유로운 존재를 재치 있게 풀어냈다.

퍼포먼스에도 젠지미가 흘러넘친다. “셀카 찍는 모습을 보여주는 안무가 있다. ‘윙크’, ‘메롱’ 등 유쾌함을 더한 가사와 보는 분들도 함께 즐길 수 있도록 무대 위에서 젠지의 매력을 나타낸다”고 설명했다. 여기에 팔다리를 시원하게 뻗는 군무로 한층 역동적이고 완성도 높은 퍼포먼스를 예고한다.

이번 앨범에는 '404 (New Era)'를 비롯해 'Delulu(델룰루)', 'UNDERDOGS(언더독스)', '멍냥', 'Dizzy(디지)', 'To Me From Me(투 미 프롬 미) (Prod. TABLO)' 등 총 6곡이 수록된다. 키키는 “새 앨범의 콘셉트가 많이 변했다고 생각하실 수도 있지만 본질적으로 나를 믿고 나를 향해 나아가자는 메시지를 담고 있었다. 우리의 메시지를 함께 들어주셨으면 좋겠다”고 포부를 밝혔다.

키키는 오는 3월 데뷔 1주년을 맞는다. 이솔은 “팬들과 함께할 시간을 많이 가지고 싶다. 단독 팬콘서트나 팬미팅처럼 가까이서 소통하고 공유하고 싶다”고 했고 수이는 “아이브 선배님들이 선 롤라팔루자나 해외 페스티벌 등 더 다양한 무대에 서보고 싶다”고 바랐다.

이어 이솔은 “감사한부분도 아쉬운 부분도 많았다. 아직 우리의 잠재력을 보여드리기엔 시간이 짧았던 것 같다. 이번 컴백에서 보완해서 활동하고 싶다”고 각오를 다졌고 지유는 “상상하지 못한 사랑을 받으며 데뷔해 더 열심히 활동할 수 있었다”며 “그 과정에서 우리의 기반과 양분이 된 것 같다. 이 순간을 기반으로 더 앞으로 나아가는 키키가 되겠다”고 다짐했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

