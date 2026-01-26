태민, 美 ‘글로벌 스핀 라이브’ 공연 성료...코첼라 예열

그룹 샤이니(SHINee) 멤버 겸 솔로 가수 태민이 미국 그래미 뮤지엄에서 글로벌 존재감을 각인시켰다.

26일 소속사 빅플래닛메이드엔터에 따르면 태민은 지난 20일(현지 시각) 미국 그래미 뮤지엄에서 열린 ‘글로벌 스핀 라이브’에 출연해 토크와 퍼포먼스를 아우르는 무대를 선보였다.

글로벌 스핀 라이브는 그래미 뮤지엄의 라이브 토크 및 퍼포먼스 시리즈로 글로벌 아티스트를 조명하는 인기 프로그램이다.

이날 태민은 진행자 에밀리 메이와 함께 아티스트로서의 커리어 전반을 돌아보는 시간을 가졌다. 지난해 성황리에 마친 월드 투어와 최근 펼친 라스베이거스의 단독 공연 소회를 비롯해 ‘아이돌의 아이돌’ 수식어에 대한 생각까지 솔직하게 전하며 관객들의 공감을 자아냈다.

특히 태민은 오는 4월 K-팝 남자 솔로 아티스트로서는 유일하게 ‘2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 무대에 오르는 소감을 전하며 코첼라 무대에 대한 기대감을 고조시켰다.

이날 공연의 하이라이트는 단연 태민의 독보적인 퍼포먼스였다. 태민은 ‘MOVE(무브)’, ‘WANT(원트)’등 히트곡 무대를 통해 전매특허인 절제된 섹시미와 유려한 춤선으로 현지 팬들을 사로잡았다. 또한 아직 베일에 싸인 신곡 무대를 깜짝 공개하고 현장의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

이에 현장을 찾은 저널리스트와 업계 관계자는 SNS를 통해 “태민은 겸손하고 친절한 아티스트이며, 그는 새 앨범과 코첼라 무대를 위해 열심히 준비 중이다”, “수많은 아티스트들이 그를 존경하는 이유를 단번에 이해할 수 있었다” 등의 호평을 남겨 글로벌 시장에서의 태민의 존재감을 입증함은 물론, 앞으로의 행보에 대한 기대감을 높였다.

그래미 뮤지엄 공연장을 뜨겁게 달군 태민은 오는 4월 미국 최대 규모 음악 축제인 코첼라 무대에 올라 글로벌 행보에 박차를 가할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]