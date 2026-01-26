배우 이청아, 이나영, 정은채(왼쪽부터)가 26일 서울 구로구 디큐브시티에서 열린 ENA 월화드라마 '아너:그녀들의 법정' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 김두홍 기자

이나영, 정은채, 이청아가 여성 범죄 피해자 전문 변호사로 한 팀을 이뤘다.

26일 오후 서울 신도림 디큐브시티 더세인트에서는 ENA 새 월화드라마 '아너:그녀들의 법정' 제작발표회가 열렸다. 자리에는 박건호 감독, 배우 이나영, 정은채, 이청아가 참석했다.

아너:그녀들의 법정은 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에, 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극이다. 동명의 스웨덴 드라마를 원작으로 한다.

박 감독은 "로그라인으로 나오고 있는 거대한 스캔들이 20년전 과거와 어떻게 연결되고 있는지를 보여주는 심리 스릴러"라며 "일종의 사건은 거울이고, 그 거울에 비춰지는 세 변호사의 결정과 반응들, 그리고 피해자들이 어떻게 변화할 수 있는 지를 집중해서 봐주면 좋을 것 같다"고 소개했다.

장르적 재미와 세 여성 변호사의 관계성이 두드러지는 드라마다. 박 감독은 "원작이 갖고 있는 사건의 탄탄함과 힘은 유지하되, 한국 정서를 표현하기 위해 세 분 관계의 밀도를 많이 가져가려고 했다. 세 분의 결정과 그런 것들이 사건적으로만 치우쳐지지 않게, 20년의 끈끈한 우정을 어떻게 표현할 수 있을 지에 포커싱을 맞췄다"며 "다소 무거운 소재일 수 있지만, 사건의 흐름을 급하게 따라가기 보다 세 사람의 선택의 이유와 명분을 보면 보기 수월 할 거다. 피해자를 변호하고 대변하는 입장에서 맞다, 틀리다가 아니라 공공연하게 벌어지고 있는 현실을 짚고 싶었다. 무거운 소재는 맞지만 소재의 힘보단 이분들이 어떤 결정을 어떻게 헤쳐나가는 지를 보면 재미있을 것"이라고 설명했다.

배우 이나영이 제작발표회에서 질문에 답하고 있다. 김두홍 기자

이나영, 정은채, 이청아가 대학에서 만난 20년지기 친구이자 여성 범죄 피해자 전문 로펌 L&J(Listen and Join)의 대표 변호사로 뭉쳤다.

이나영은 L&J의 대외적 메신저이자 핫 셀럽 변호사 윤라영을 연기한다. 웨이브 드라마 박하경 여행기(2023) 이후 3년만 드라마 복귀인 이나영이 보여줄 전문직 연기에 벌써부터 기대가 모인다.

이나영은 "시나리오를 읽었을 때 추리소설을 읽듯이 한 번에 읽혔다. 박가연 작가님의 말맛이나 날것의 느낌, 그런데 깊이감은 있는 그런 장면이 많았다. 같이 안에 들어가고 싶었다"며 "박 감독님 전작인 좋거나 나쁜 동재도 재미있게 봤는데, 처음 뵀을 때 좋아하는 게 겹치고 결이 잘 맞았다. 믿고 따라가도 되겠다는 믿음이 생겼다"며 출연 계기를 밝혔다.

처음 맡은 변호사 역할에 대해선 "윤라영은 겉으로 보기엔 셀럽 변호사지만 안으로는 깊은 상처를 갖고 있는 인물이다. 상처를 직면하고 버티면서 자기가 해야되는 일에 대해선 과감하게 던지는 캐릭터"라며 "보시면 아시겠지만 변호사라고 해서 법정신이 많은 것 보다는 진실과 사건의 추적을 따라간다. 저는 읽었을 때 형사 변호사같은 느낌도 들었다. 윤라영이 대외적인 메신저라서 기자회견과 같은 대중을 상대로하는 신이 많았는데, 전해야 하는 메세지를 잘 생각해야 하는 장면이었어서 어떤 톤으로 내야하는 지 발성에 신경을 많이 썼다"고 이야기했다.

배우 정은채가 제작발표회에서 질문에 답하고 있다. 김두홍 기자

정은채는 L&J 대표 강신재를, 이청아는 행동파 변호사 황현진을 맡았다.

정은채는 "처음 시나리오 읽었을 때 깊이 있는 사회적 메세지가 크게 와 닿았다. 캐릭터 적로도 성격, 처해있는 상황 , 배경이 다른 세 친구가 어떤 강한 신념을 향해 각자 고군분투하는 장면들이 매력적으로 느껴졌다"며 "강신재는 냉철한 판단력 지니고 있지만, 피해자들과 소외된 약자들에겐 뜨거운 심장을 겸한 인물"이라고 소개하며 기대를 당부했다.

이청아는 "대본적으로는 등장하는 인물들과 사건을 절대 선과 절대 악으로 나눌 수 없는 게 매력적이었다. 각자 지키려는 것들에 대한 욕망이 있어서 무엇이 선하고 악하다고 할 수있을까 생각을 많이 했다"며 "전작에서 우아한 역할을 많이 했는데, 오랜만에 구르는 역할이라 좋았다. 황현진은 로펌에서 욱과 화를 담당하고, 세 사람의 관계를 지키려는 마음이 크고, 겉으로 많이 드러나는 솔직한 성격의 인물"이라고 설명했다.

배우 이청아가 제작발표회에서 질문에 답하고 있다. 김두홍 기자

세 캐릭터가 20년 지기로 소개되는 만큼 배우들의 합이 중요했다. 이나영, 정은채, 이청아는 세 배우의 호흡은 어땠을까.

이에 대해 이나영은 "평상시 예쁘고 멋있다고 생각한 배우들과의 호흡이 처음엔 매치가 안될 것 같은데, 그 의외성이 신선하고 재밌어서 저도 보고 싶은 그림이었다"며 "이제는 보기만해도 너무 웃던가, 뒤로갈수록 사건도 고조되고 분위기도 깊어져서 서로 쳐다보면 눈물이 난다. 동지애가 생겨서 상대가 연기할 때 리액션을 더 열심히 하고 싶은 마음이 생기곤 하는데, 개인 바스트컷보다 리액션 톤이 좋다는 반응을 들을 정도"라며 함께 연기한 소감을 얘기했다.

이청아는 "'오늘은 뭐 먹었어?', '어디가 맛있더라' 등 먹는 얘기를 하면서 친해졌다. 저희가 침묵을 잘 견디는 사람들이라, 한 달 정도는 감독님이 고생을 했다. 침묵을 깨고 감독님이 한 마디를 하면 거기에 집중하곤 했다"며 "각자의 분량이지만, 서로를 위하는 신을 찍고 만나다 보니 함께 촬영을 할 때 위화감이 없었다. 실제로 셋 중에 제가 둘째이지만, 신재(정은채)가 대표라서 오히려 제가 막내둥이처럼 사랑받았다"고 웃었다.

세 배우의 미스터리 추적극이 기대되는 아너:그녀들의 법정은 다음달 2일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]