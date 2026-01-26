줄기세포 화장품, 시술 대안이 될 수 있을까

안티에이징 시장의 무게중심이 빠르게 이동하고 있다. 단순히 주름을 가리거나 탄력을 보완하는 단계에서 벗어나, 피부 스스로 회복하는 힘을 키우는 방식에 대한 관심이 커지는 분위기다. 이 변화의 중심에 ‘줄기세포’가 있다.

줄기세포는 손상된 조직을 회복하고 새로운 세포로 분화할 수 있는 잠재력을 지닌 세포로, 그동안 희귀·난치성 질환 치료나 재생의학 연구에서 주로 활용돼 왔다. 최근에는 이러한 재생 능력이 노화 관리에도 도움이 된다는 연구와 임상 경험이 축적되며, 항노화 분야에서도 주목받고 있다.

실제 의료 현장에서는 줄기세포를 정맥 주사나 국소 주입 방식으로 활용해 전신 컨디션 개선이나 피부·두피·관절 회복을 돕는 시도가 이어져 왔다. 피부에 적용할 경우 단순한 주름 개선을 넘어, 탄력·보습·피부 투명도 등 전반적인 피부 생리 환경을 개선하는 데 초점을 둔다는 점이 특징이다.

이 같은 흐름 속에서 최근 소비자 시장에서는 ‘바르는 줄기세포’ 콘셉트의 화장품이 빠르게 확산되고 있다. 병원 시술이 아닌 일상적인 홈케어로도 재생 원리에 접근할 수 있다는 점에서 관심을 끌고 있다.

다만 화장품에는 살아 있는 줄기세포 자체를 사용할 수는 없다. 대신 활용되는 것이 줄기세포 배양액이다. 줄기세포가 배양되는 과정에서 분비하는 성장인자, 단백질, 펩타이드 등 활성 물질을 정제·추출해 화장품 원료로 적용하는 방식이다. 최근에는 이를 안정적으로 피부에 전달하기 위해 나노입자화, 리포좀 캡슐화 등 전달 기술도 함께 발전하고 있다.

이러한 성분은 특히 환절기 피부 관리에서 강점을 보인다. 여름철 자외선으로 누적된 피부 손상은 가을로 접어들며 건조함과 탄력 저하로 이어지기 쉽다. 이 시기에 피부 회복을 돕는 배양액 성분을 포함한 제품을 활용하면, 수분 유지와 피부 컨디션 회복에 도움을 받을 수 있다는 설명이다.

전문가들은 기본적인 생활 관리의 중요성도 함께 강조한다. 세안 시 과도한 자극을 피하고, 약산성 클렌저와 충분한 보습을 유지하는 것이 기본이다. 여기에 세럼이나 크림 단계에서 줄기세포 배양액 성분을 더하는 방식은, 피부 재생 환경을 보조하는 수단으로 활용될 수 있다.

365mc 지방줄기세포센터 김정은 대표원장은 “최근 안티에이징의 핵심은 외부에서 채우는 것이 아니라, 피부가 스스로 회복할 수 있는 환경을 만들어주는 데 있다”며 “줄기세포 배양액은 이러한 회복 메커니즘에 주목한 성분”이라고 설명했다.

이어 “의료 현장에서도 시술 후 관리나 탄력 관리 과정에서 배양액 성분을 활용해 피부 컨디션 회복을 돕고 있다”며 “환절기처럼 피부 균형이 쉽게 무너지는 시기에는, 간단한 홈케어 루틴에 이러한 제품을 더하는 것만으로도 피부 변화의 방향성을 긍정적으로 끌어갈 수 있다”고 덧붙였다.

