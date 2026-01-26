손경민, ‘아기가 생겼어요’ 최진혁 아역으로 드라마 데뷔…훈훈 비주얼 눈길

배우 손경민이 '아기가 생겼어요' 최진혁 아역으로 등장, 강렬한 인상을 남기며 드라마 첫 데뷔를 알렸다.

손경민은 25일 채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요'에서 주인공 강두준(최진혁 분)의 과거를 밀도 있게 그려내며, 캐릭터의 아픈 서사를 완성했다.

'아기가 생겼어요'는 완벽한 선생이 되고 싶었던 장희원(오연서 분)이 하룻밤 일탈로 임신하게 된 후 아기 아빠이자 제자의 삼촌, 학교 이사장인 완벽남 강두준(최진혁 분)과 얽히며 벌어지는 속도위반 로맨스를 그리는 작품이다.

앞서 손경민은 과거 친형 강한준이 죽음을 맞이했던 암벽 등반 회상 씬을 통해 긴박한 상황 속 처절한 감정을 쏟아내며 강렬한 첫 등장을 알렸다. 이어 형의 장례식에서 형수 한정음(백은혜 분)을 마주하고, 미안함과 죄책감이 뒤섞인 복합적인 감정을 눈빛에 담아내며 시청자들의 안타까움을 자아냈다.

이날 방송에서는 사고 트라우마로 타인의 손을 잡지 못하는 과거사가 재조명됐다. 더불어 장례식장에서 어린 조카를 바라보며 죄책감과 연민을 섬세하게 표현해 캐릭터의 아픈 서사를 설득력 있게 완성했다.

이처럼 손경민은 최진혁과의 높은 싱크로율과 섬세한 감정 연기로 재벌 2세 강두준의 과거를 설득력 있게 그려냈다. 신인답지 않은 안정적인 연기력과 신선한 비주얼로 확실한 존재감을 보여준 그의 앞으로의 활약에 기대가 모아진다.

