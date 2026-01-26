[요리예능 전성시대] 쿡방이 만든 미식 붐…산업은 웃고 저작권은 운다

넷플릭스 요리 예능 ‘흑백요리사:요리 계급 전쟁’이 연이어 흥행에 성공하며 또 한 번 미식 열풍이 불고 있다. ‘흑백요리사’는 재야의 고수 흑수저 셰프들과 대한민국 최고 스타 셰프 백수저들의 요리 전쟁을 다룬 예능이다. 특히 미쉐린 스타를 따낸 백수저 셰프들의 파인다이닝 문화를 대중에게 본격적으로 소개했다.

시즌1(2024)은 넷플릭스가 제작한 한국 예능 가운데 처음으로 3주 연속 글로벌 톱10 TV 비영어 부문 1위를 차지하며 당시 침체했던 외식업계에 활력을 불어넣었다. 요리사 최강록이 우승을 차지한 시즌2도 공개 2주차에 470만 시청수를 기록하며 2주 연속 글로벌 톱10 TV쇼 비영어 부문 1위에 올랐다. 그리고 또 한 번의 미식 열풍이 불면서 편의점과 대형마트, 홈쇼핑업계까지 앞다투어 유명 셰프와의 협업 프로젝트를 추진 중이다.

데이터 컨설팅 기업 피앰아이(PMI)가 지난 1월7∼8일 전국 19~59세 남녀 2593명을 대상으로 진행한 조사 결과에 따르면 응답자의 61.6%가 흑백요리사2 열풍을 체감하고 있으며, 이들 중 72.5%는 방송 시청 후 ‘출연 셰프가 운영하는 매장 방문’이나 ‘콘텐츠 관련 협업 상품 구매’ 등에 긍정적인 답변을 내놨다.

2014년 올리브채널 '올리브쇼' 출연진.

◆올리브쇼부터 시작한 쿡방

초기 요리 예능은 과거 교양 프로그램에서 주부를 대상으로 한 정보 전달 형식의 구성이었다. 1990년대 들어 연예인이 직접 요리하며 토크를 곁들인 복합 예능 형태가 자리 잡았고, 2000년대 유명한 식당을 찾아가는 탐방형 예능이 주목받았다. 이른바 ‘쿡방(요리를 의미하는 쿡(cook)과 방송의 합성어)’의 전성기는 2010년 이후다. 지금은 사라진 CJ ENM 계열의 올리브 채널에서 2010년대 중반 쿡방·먹방 열풍을 주도했다. 올리브쇼에는 안성재·이연복·최현석·오세득 등 이름난 셰프들의 풋풋한 당시 모습이 남아 있다. 요리 오디션 프로그램의 시초인 마스터셰프 코리아와 한식대첩, 먹방의 시초인 테이스티로드와 원나잇 푸드트립도 올리브채널의 유산이다.

이후 대한민국 요리 예능의 부흥은 요리연구가 겸 더본코리아 대표 백종원이 이어받았다. 백종원의 3대 천왕, 집밥 백선생 시리즈, 백종원의 푸드트럭, 백파더·장사천재 백사장 시리즈, 백종원 클라쓰를 비롯해 스트리트 푸드 파이터 시리즈. 맛남의 광장, 백패커 등이 방송됐다. 요식업에 새 바람을 불고온 백종원의 골목식당도 대표적이다. 2020년 이후에는 냉장고를 부탁해와 신상출시 편스토랑에 이어 흑백요리사가 등장하며 다시 요리 예능 부흥기가 열렸다.

◆한식 세계화에 ‘방긋’ 불법 유통에 ‘울상’

쿡방의 인기에 K-푸드도 덩달아 인기다. 단순히 한국산 식재료나 식료품에 대한 관심으로 그치는 것이 아니라 우리 문화를 품은 요리와 식당까지 외국인의 발길이 닿는 추세다. 문화체육관광부가 발표한 2024년 해외 한류 실태조사에 따르면 한류 경험자 가운데 ‘한국하면 가장 먼저 떠오르는 이미지’에서 K-팝(17.2%)에 이어 한식(13.2%)이 두 번째 비중을 차지했다. 2000년대 초반 드라마 대장금이 한식 세계화에 시동을 걸었다면 글로벌 인기 드라마에 삼겹살, 치맥 등의 메뉴가 등장하며 주목받았다. 이젠 세계인의 눈높이에 맞춘 한식을 요리하는 이들이 주인공인 요리 예능까지 세계인의 관심을 받고 있다.

흑백요리사는 국가적 콘텐츠 무기로 자리 잡았다. 지난해 11월 기준 K-푸드 수출액이 123억4000만 달러로 역대 최고치를 기록한 가운데 정부는 지난달 ‘K-푸드 글로벌 비전 선포식’을 열고 2030년 수출 210억 달러(약 31조1031억원)를 목표로 수출 확대 전략을 추진하기로 했다.

흑백요리사를 표절한 요리 경연 예능 이판펑션.

우려되는 지점도 있다. 중국의 불법 시청과 복제 프로그램 제작이다. 중국은 넷플릭스가 공식적으로 서비스 되지 않는 국가지만, 신작이 공개되면 어김없이 뜨거운 반응이 몰려온다. 여기에 당당하게 유사 포맷의 프로그램을 제작한다. 비판에도 아랑곳하지 않는다. 값을 지불하지 않아도 문제의식 없이 불법 시청을 자행하고 있다. 중국 최대 리뷰 사이트 더우반에는 흑백요리사의 리뷰 페이지가 존재한다. 중국 IT 기업 텐센트가 운영하는 OTT 플랫폼에는 흑백요리사를 표절한 요리 경연 예능 이판펑션이 공개됐다. 유명 셰프와 신인 셰프의 경연을 담은 프로그램으로 백수저와 흑수저가 나뉘어 겨루는 흑백요리사와 유사한 포맷이다.

정부는 2023년부터 부처 협의체를 꾸려 불법 스트리밍·다운로드 사이트에 대응하고 있다. 지난해 초에는 문체부·경찰청·국제형사경찰기구(인터폴)이 K-콘텐츠 불법 유통에 공동 대응하고 있다. 2021년부터 인터폴과 협력해 저작권 범죄에 대해 국제 공조 수사를 펼치고 있다. 다만 낮은 처벌 수위와 끊임없이 재생산되는 불법 콘텐츠 유통망은 꾸준한 관심과 단속이 필요한 부분이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

