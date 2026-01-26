코요태 신지, ♥문원과 5월 결혼 발표…“인생 2막 시작”

사진 = 신지 SNS 계정

코요태 신지가 연인 가수 문원과 오는 5월 결혼식을 올린다고 밝혔다.

신지는 26일 자신의 SNS에 “여러모로 부족한 저를 27년 동안 한결같이 응원해 주시고 아껴주신 여러분들께 진심으로 감사드린다”며 “제 인생에서 가장 중요한 결혼 발표를 정식으로 한다”고 말했다.

그는 이어 “함께 지내며 더 돈독해지고 믿음이 쌓이고 온전한 내 편이 생겼다는 것에 감사함을 느끼게 됐다”며 “서로 의지할 수 있게 됐으며 저희는 더욱 단단해졌다. 제 인생 2막의 시작 문원 씨와 저는 5월에 결혼식을 올린다”고 밝혔다.

또한 신지는 “많은 분들의 애정 어린 염려와 걱정들 모두 잘 알고 있다”며 “잊지 않고 변함없이 한결같은 모습으로 발맞춰 한걸음 한걸음 나아가 보겠다”고 덧붙였다.

앞서 신지는 지난해 6월 문원과 열애를 공개하며 이듬해 상반기 결혼 계획을 밝힌 바 있다. 이후 문원은 신지 유튜브 채널에 출연해 자신이 돌싱이며 전처와의 사이에 자녀가 있다고 밝혀 논란이 일었다. 이 과정에서 문원을 둘러싼 태도 논란과 루머가 확산되며 결혼 반대 목소리도 이어졌다.

논란이 커지자 문원은 “공인중개사 자격증 없이 중개사무소와 함께 부동산 영업을 했던 점은 사실”이라고 인정했으나, 그 외 제기된 의혹은 사실이 아니라고 해명했다. 신지 측 또한 “여러분의 걱정 어린 의견과 의혹을 소속사와 함께 모두 확인했으며, 제기된 의혹은 사실이 아닌 것으로 확인됐다”며 “허위 사실 유포 및 명예 훼손 행위에 대해서는 법적 대응에 나설 것”이라고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

