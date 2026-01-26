“다시 시작” 캠프 멤버 ⅓ 새얼굴… 새판 짠 마법사들, 명예회복 노린다

KT 아시아쿼터 투수 스기모토 코우키가 지난 25일 호주 질롱 베이스볼센터에서 열린 스프링캠프 첫날 훈련 도중 동료들과 인사를 나누고 있다. 사진=KT 위즈 제공

“다시 새로 시작하는 마음으로, ‘팀 KT’로!”

마법사들의 봄은 명예 회복을 향한 시험대다. 호주 질롱 전지훈련에 돌입한 프로야구 KT의 변화가 이목을 끌고 있다. 여느 때와 달라진 분위기가 감지된다. 무려 선수단 48명 중 14명이 새 얼굴이다.

신인 선수 및 자유계약(FA)과 트레이드 등을 통해 새 둥지를 튼 걸로 따지면 지난해의 경우 스프링캠프 명단에 이름을 올렸던 52명 중 8명에 불과했다. KT와 8년째 동행 중인 이강철 감독도 훈련 첫날부터 “선수들이 많이 바뀌었다”고 강조한 까닭이다.

지난해 정규리그 6위에 머물며 가을야구 문턱에서 멈췄다. KT의 포스트시즌 진출 행진도 5년 연속에서 마침표를 찍었다. 내부에선 “이대로는 안 된다”는 위기의식이 퍼졌다는 후문이다. 겨우내 외국인 선수 3명 전원 교체부터 자유계약(FA) 영입까지, 대대적인 전력 보강에 나섰다.

이 변화가 캠프 명단에 고스란히 담겼다. 선수단 ⅓이 신입생이다. 이 감독에게도 계약 마지막 해인 올 시즌은 분기점이다. 과감한 재정비로 판을 흔들겠다는 각오다.

신구 전력이 한 캠프에 뒤섞였다. 각성 효과를 기대한다. 굴러들어 온 돌이 많아진 만큼 기존 선수들 역시 안주할 수 없게 됐다. 자유계약(FA) 이적생 김현수와 최원준이 합류한 외야가 대표적이다. 공교롭게 주 포지션이 각각 좌익수와 중견수다. 국가대표 외야수 안현민은 우익수를 지키고 있다.

그간 KT 외야를 책임졌던 배정대와 김민혁 등 기존 자원들은 도전자 입장에 선다. 지난 시즌 나란히 부상에 시달렸고, OPS(출루율+장타율)도 각각 0.571과 0.670에 그쳤다. 두 선수 모두 올 시즌 자신의 가치를 다시 증명해야 한다.

아킬레스건으로 꼽혀온 포수진도 개혁 드라이브에 속도를 올린다. 베테랑 장성우가 중심을 잡았지만, 도루 허용에서 아쉬움을 남겼다. 실제 KT는 팀 최다 도루 허용 2년 연속 1위에 올랐다. 한승택을 영입한 배경이다. 그의 합류로 포수진 뎁스가 두터워졌다.

마운드 역시 긴장감이 높아졌다. 올해 새롭게 도입된 아시아쿼터로 일본인 투수 스기모토 코우키가 합류했다. 국내 투수진에겐 분명한 자극이 될 터. FA로 이적한 강백호(한화)의 보상선수로 입단한 파이어볼러 한승혁도 KT 뒷문에 힘을 더할 카드다.

이번 캠프 선발대로 일찌감치 호주행 비행기에 올랐던 신인 투수 박지훈과 군 제대 내야수 류현인도 눈여겨볼 자원이다. 박지훈은 지난해 대만 타오위안 아시아 프로야구 교류전에서 1⅔이닝 무실점 역투를 펼치며 존재감을 드러냈다. 시속 150㎞대 직구는 물론, 종횡 움직임을 두루 활용할 수 있는 슬라이더가 강점이다.

내야 세대교체 기수도 등장했다. 국군체육부대(상무)서 돌아온 류현인은 베테랑 김상수가 지켜온 2루에 도전장을 낸다. 지난해 퓨처스리그(2군)서 타율 0.412를 작성하며 화제를 모았다. 최고 히트상품 안현민에 이어 ‘전역병 효과’를 재현할 수 있을지 시선이 쏠린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

