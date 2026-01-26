'불문율' 코트에 예의를 소환했다, 2020년 1월 버저비터 3점슛의 기억은…기준 없는 암묵적인 룰, 존중 아닌 갈등 키운다

사진=WKBL 제공

상대를 존중하기 위해 존재한다는 암묵적인 약속, ‘불문율’이 농구 코트 위에 또다시 고개를 내밀었다. 이 불문율이 예의와 무례 사이를 지속해서 재단한다면, 이는 결과적으로 갈등을 키우는 도구로 변질된다. 프로 세계의 본질은 승부다.

여자프로농구(WKBL) 1위 하나은행과 2위 KB국민은행이 지난 25일 부천체육관에서 맞붙었다. 논란의 장면은 KB가 87-75로 앞선 경기 종료 14초 전에 일어났다. 리바운드 경합 과정에서 선수들이 엉키며 공이 베이스 라인을 넘었다. 심판은 하나은행의 공격권이라 선언했다. KB 벤치에서 감독 챌린지를 진행했고, 공격권이 바뀌었다. KB는 공격을 시도했지만, 하나은행의 수비에 막혀 슛을 던지지 못한 채 경기가 끝났다.

경기 후 이상범 하나은행 감독은 “예의가 없다”며 분노했다. 그는 “점수가 벌어졌는데 마지막에 확인하는 것은 이해를 못 하겠다. 공격해서 넣었으면 골득실이라도 생각할 텐데, 넣지 않았다”고 말했다.

사진=WKBL 제공

김완수 KB 감독의 입장은 달랐다. 상대에게 공격권을 넘겨 주지 않음으로 실점을 최소화하기 위한 전략적 선택이었다는 것이다. 실제 두 팀은 현재 2경기 차 정규리그 우승 경쟁을 펼치고 있다. WKBL은 최종 성적이 동률일 경우 상대 전적-득실률 순으로 순위를 가린다. KB는 지난 시즌 4위 경쟁에서 골득실 +1점 차로 플레이오프에 진출하며 이 기준의 중요성을 체감했다.

김 감독은 “골득실 차이가 있기 때문에 실점 최소화를 위해 챌린지를 사용했다”며 “경기 끝나고 정선민 코치에게 경우의 수 고려한 선택이었다고 설명했다. 너무 서운해하지 않았으면 좋겠다”고 설명했다.

사진=WKBL 제공

같은 상황, 반응은 달랐다. 남자프로농구(KBL)에서 잔뼈가 굵은 이 감독이 DB를 이끌던 2020년 1월15일, 선두 경쟁팀 SK와의 맞대결이었다. DB가 91-82로 9점 차 앞선 경기 종료 직전, 두경민이 버저비터 3점슛을 성공했다. 똑같이 불문율 논란이 불거졌다. 일부 SK 선수들은 강하게 항의했다. 당시 이 감독은 “SK와의 3번째 대결에서 큰 점수 차(69-85)로 졌다. 상대전적 3승1패로 앞서지만, 잔여 2경기가 모두 원정이라 골 득실차를 생각해 마지막까지 공격하라고 했다”며 “SK가 오해하지 않았으면 좋겠다”고 말했다.

불문율과 전술적 선택, 어떻게 적용하느냐에 따라 잣대가 달라진다. 모호함과 감정 싸움 사이 구성원의 피로감만 누적된다. 불문율이 순간의 감정을 정당화하는 도구로 쓰이고 있는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]