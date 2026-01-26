뱅크 그룹, 파멥신 관련 보도에 강경 대응

김정규 대표 입장문

뱅크 그룹은 파멥신 관련 신기술 사업 금융 전문회사 설립과 관련된 보도에 공식 부인하며 강경 대응을 시사 했다.

뱅크 그룹과 파멥신 대주주 측 대표인 김정규 타이어뱅크 회장은 각각 공식 입장문을 내고 파멥신의 신기술사업금융 전문회사 설립은 사실이 아니라 26일 밝혔다.

또 뱅크그룹은 그간 김정규 회장의 무보수 경영 선언과 수차례에 걸친 자금 투자를 진행해 파멥신 성장을 지원했고 앞으로도 국내 대표 바이오 기업으로 파멥신의 성장을 지원 할 계획이라 밝혔다.

이번 입장문은 지난주 언론 보도로 나온 ‘심뱅스’ 관련 내용에 대한 것이다. 지난주 한 언론매체의 보도에 따르면 상장 폐지 기로에선 파멥신이 최근 100억 원을 투입해 신규 법인을 설립했다는 내용이다.

뱅크그룹 입장문

하지만 이는 사실과 다르다고 뱅크그룹과 김 회장이 반박했다.

파멥신 대주주 측 대표인 김정규는 파멥신이 어떤 명목으로도 투자나 자금 지출을 승인한 사실이 없다고 알렸다. 또 이 외에는 모두 사실이 아니라고 입장문을 통해 밝혔다.

입장문 발표 전인 지난 23일 파멥신과 심뱅스 주식회사 두 회사 이사 전원에 대해 오후 3시부로 해임 통지를 완료했으며 범죄 행위를 중단을 요구했다. 대주주 측과 뱅크 그룹은 이번 내용의 의혹과 보도는 사실관계를 명확히 하겠다는 입장이다.

