호랑이 발톱 대신 방패 꺼내들 KIA… 스프링캠프 제1목표 ‘체질 개선’

홍건희(왼쪽)와 김범수가 지난 23일 김포국제공항에서 스프링캠프 출국을 앞두고 포즈를 취하고 있다. 사진=KIA타이거즈 제공

발톱은 무뎌졌지만, 탄탄한 방패로 그 자리를 채운다.

프로야구 KIA가 최근 10년 사이 보여줬던 2번의 우승, 그곳에는 언제나 날카로운 호랑이 발톱이 자리했다. 2017년에는 3할 타자만 7명에 달하는 역대 최고의 타선이 미친 화력을 뿜어냈다. 2024년은 슈퍼스타 김도영의 ‘원맨 캐리’ 속에 유일한 팀 타율 3할(0.301)을 마크하며 상대를 짓눌렀다.

2026년의 봄을 맞이한 KIA의 모습은 그에 비해 사뭇 낯설다. 방망이 기대감이 크게 내려갔다. 자유계약선수(FA) 시장에서 리드오프 박찬호(두산)와 4번 타자 최형우(삼성)를 떠나보내면서다. 한 시대가 바뀌는 분기점, KIA는 이참에 ‘체질 개선’ 기치를 내걸었다. 상대를 할퀴는 발톱 대신, 숨통을 조이는 방패를 극대화한다는 역발상에 승부를 건다.

불펜 보강에 초점을 맞춘 배경이다. 지난 시즌 KIA의 구원진 평균자책점은 리그 9위, 5.22로 처참했다. 다잡은 경기도 불펜 방화로 놓치기 일쑤였다. 아픔을 가슴에 묻고 칼을 꺼냈다. FA 시장에 남아있던 조상우(2년 15억원)를 끝내 잔류시켰다. 이어 좌완 파이어볼러 김범수(3년 20억원)와 두산에서 스텝 업에 성공한 홍건희(1년 7억원) 영입에 성공했다.

KIA 홍건희(왼쪽)가 KIA 이적을 확정한 후, 심재학 KIA 단장과 함께 기념촬영을 하고 있다. 사진=KIA 타이거즈 제공

기대를 걸 수 있는 변화다. 김범수는 시속 150㎞에 육박하는 강력한 패스트볼과 함께 지난 시즌 커브 구사 비율을 높이며 변화구 완성도를 끌어올린 끝에 생애 첫 2점대 평균자책점 2.25(48이닝 12자책점)를 남겼다. 73경기로 많은 출전을 가져가면서도 흔들림 없는 내구성까지 보여줬다.

김범수 합류 덕에 KIA는 강력한 좌완 불펜 라인업도 구축한다. 지난해 팔꿈치 수술을 딛고 재활 시계를 돌리는 곽도규의 복귀까지 더해졌기 때문이다. 홀로 좌타 전담 원포인트 역할을 맡던 이준영의 부담도 덜어진다. 희소성이 높은 수준급 좌완 불펜을 3명이나 갖추면서 이범호 KIA 감독의 선택지도 넓어졌다.

홍건희의 복귀도 반갑다. 2011년 KIA에서 데뷔한 화순 ‘로컬 보이’ 홍건희는 2020시즌 트레이드(↔류지혁)로 두산으로 건너갔다가 6년 만에 다시 친정으로 돌아온다. 두산에서 롱릴리프, 셋업맨, 클로저까지 다양한 보직을 소화하며 개인 성적표를 한껏 끌어올렸다. 그간 성장한 구위와 풍부한 경험을 내세워 일명 ‘JJJ 라인’으로 불리는 조상우-전상현-정해영 우완 계투 라인업에 완성도를 더할 예정이다.

생소한 이름, 우완 홍민규도 기대를 모은다. 박찬호의 FA 보상선수로 2025 KBO 신인드래프트 지명자(3라운드 26순위)로 잠재력에서 높은 평가를 받는다. 데뷔 시즌이었던 지난해 20경기, 33⅓이닝을 소화해 2승1패 1세이브 등을 남겼다. 루키에게는 결코 적지 않은 기회, 그를 향한 분명한 기대감을 방증하는 대목이다. 이를 발판 삼아 든든한 선배들의 틈에서 신 스틸러를 노릴 예정이다.

